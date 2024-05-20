Грядет очередная волна холода: следующая неделя заставит одеться тепло, температура резко упадет
- 09:20 20 мая
- 0+
- Служба новостей
В начале следующей недели в центральной части России ожидается кратковременная 20-градусная жара, но уже во второй половине недели возможно возвращение волны холода. Несмотря на завершение периода весенних заморозков, синоптики предупреждают, что холодный фронт все еще может периодически возвращаться, поэтому не стоит торопиться убирать теплую одежду.
В начале недели ожидается, что ночные температуры будут не ниже 5-10 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до комфортных 15-20 градусов. Но во второй половине недели возможно еще одно похолодание, хотя ночью температура не опустится ниже 1-6 градусов, а днем будет держаться в пределах 16-21 градуса.
В целом в ближайшие 10 дней в центральной России ожидается нестабильная погода с постоянными перепадами температур, переменной облачностью и вероятностью кратковременных осадков. Будут наблюдаться как периоды относительного тепла, так и возвраты холодов с возможными заморозками. Синоптики рекомендуют отслеживать прогнозы и быть готовыми к резким изменениям погодных условий.