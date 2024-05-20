Теперь полностью запрещено. Всех, у кого есть дача и автомобиль, ждет новое правило с 23 мая
- 10:15 20 мая
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- Служба новостей
С 23 мая 2024 года для автовладельцев, имеющих загородные участки, вводятся серьезные ограничения на мойку личных автомобилей.
Категорически запрещается мыть машины на территории дачных и садоводческих товариществ, а также на своих частных дачных участках. За нарушение этого правила предусмотрены крупные штрафы:
- До 10 тыс. рублей за мойку авто в пределах СНТ
- До 10 тыс. рублей за мойку на собственном дачном участке
- 1 тыс. рублей для физлиц и 100 тыс. рублей для юрлиц/ИП за мойку возле водоемов
- До 300 тыс. рублей за заезд в водоем для мойки автомобиля
Таким образом, автовладельцам-дачникам придется искать альтернативные способы ухода за своими автомобилями, так как нарушение новых строгих запретов грозит очень серьезными штрафами, сообщает progorod62.ru.