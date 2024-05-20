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Теперь полностью запрещено. Всех, у кого есть дача и автомобиль, ждет новое правило с 23 мая

Теперь полностью запрещено. Всех, у кого есть дача и автомобиль, ждет новое правило с 23 мая

С 23 мая 2024 года для автовладельцев, имеющих загородные участки, вводятся серьезные ограничения на мойку личных автомобилей.

Категорически запрещается мыть машины на территории дачных и садоводческих товариществ, а также на своих частных дачных участках. За нарушение этого правила предусмотрены крупные штрафы:

  • До 10 тыс. рублей за мойку авто в пределах СНТ
  • До 10 тыс. рублей за мойку на собственном дачном участке
  • 1 тыс. рублей для физлиц и 100 тыс. рублей для юрлиц/ИП за мойку возле водоемов
  • До 300 тыс. рублей за заезд в водоем для мойки автомобиля

Таким образом, автовладельцам-дачникам придется искать альтернативные способы ухода за своими автомобилями, так как нарушение новых строгих запретов грозит очень серьезными штрафами, сообщает progorod62.ru.

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