Теперь полностью запрещено. Всех, у кого есть дача и автомобиль, ждет новое правило с 23 мая

С 23 мая 2024 года для автовладельцев, имеющих загородные участки, вводятся серьезные ограничения на мойку личных автомобилей.

Категорически запрещается мыть машины на территории дачных и садоводческих товариществ, а также на своих частных дачных участках. За нарушение этого правила предусмотрены крупные штрафы: