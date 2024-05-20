В Коми впервые потушили лесные пожары
- 10:30 20 мая
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- Белла Лебедева
В республике Коми 19 мая в лесу района Корткеросский вспыхнуло два лесных пожара на площади 0,47 гектара.
По сведениям Коми лесопожарного центра, возгорания ликвидировали в тот же день. Один из очагов возник менее чем в километре от деревни Важкуръя, его площадь составила 0,4 гектара, а второй - не так далеко от первого.
В прошлом году в республике было зарегистрировано аж 145 лесных пожаров, поэтому обнаружение двух возгораний на территории Корткеросского района стало неприятным, но вполне ожидаемым явлением.
Отметим, что лесные пожары не так уж редки в Коми. Например, в прошлом году лес выгорел на площади 1,35 тысячи гектаров, а за весь 2022-й год ликвидировали целых 445 лесных пожаров. Это самый большой показатель за последние 15 лет. В текущем году обстановка пока держится под контролем.