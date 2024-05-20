В Коми впервые потушили лесные пожары

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В республике Коми 19 мая в лесу района Корткеросский вспыхнуло два лесных пожара на площади 0,47 гектара. По сведениям Коми лесопожарного центра, возгорания ликвидировали в тот же день. Один из очагов возник менее чем в километре от деревни Важкуръя, его площадь составила 0,4 гектара, а второй - не так далеко от первого.

В прошлом году в республике было зарегистрировано аж 145 лесных пожаров, поэтому обнаружение двух возгораний на территории Корткеросского района стало неприятным, но вполне ожидаемым явлением.