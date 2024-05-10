Волонтеры из Сыктывкара продолжают лечить спасенную сову
- 17:15 10 мая
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- Белла Лебедева
Жители Сыктывкара вместе с прохожими были свидетелями истории, которая произошла 6 мая на улице Ленина, 89.
Сова залетела во двор и через некоторое время села на крышу детского сада. Несмотря на нападения ворон, которые также присутствовали на крыше, сова не собиралась покидать свое место.
К вечеру свидетели случившегося решили обратиться за помощью в МЧС. Спасатели не заставили себя ждать и поднялись на крышу детского сада, чтобы выйти на связь с птицей. Они смогли спасти сову, обернув ее в одеяло.
Сову передали волонтерам, которые выяснили, что это самка возрастом 8 лет и с весом в 820 граммов. Однако пернатая особь была с травмой легкой тяжести и бактериальной инфекцией. Кроме того, ее организм был заражен трематодами. Несмотря на все эти трудности, спасенная птица находится на лечении и в скором времени может стать вновь свободной.
Это уже не первый случай, когда птица была спасена в Сыктывкаре. В прошлом году волонтер Захар Елин был награжден за спасение длиннохвостой неясыти, которую атаковали вороны. Местные жители дали ее прозвище - Уралочка, в честь ее родины в Уральских горах и маленького размера.