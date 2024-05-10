Волонтеры из Сыктывкара продолжают лечить спасенную сову

Фото из группы «Помощь птицам | Коми»

Жители Сыктывкара вместе с прохожими были свидетелями истории, которая произошла 6 мая на улице Ленина, 89. Сова залетела во двор и через некоторое время села на крышу детского сада. Несмотря на нападения ворон, которые также присутствовали на крыше, сова не собиралась покидать свое место.

К вечеру свидетели случившегося решили обратиться за помощью в МЧС. Спасатели не заставили себя ждать и поднялись на крышу детского сада, чтобы выйти на связь с птицей. Они смогли спасти сову, обернув ее в одеяло.

Сову передали волонтерам, которые выяснили, что это самка возрастом 8 лет и с весом в 820 граммов. Однако пернатая особь была с травмой легкой тяжести и бактериальной инфекцией. Кроме того, ее организм был заражен трематодами. Несмотря на все эти трудности, спасенная птица находится на лечении и в скором времени может стать вновь свободной.