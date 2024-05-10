"Цена взлетит в небо": эксперт объяснил, что стоит заранее купить россиянам

Уже в самое ближайшее время может настать ситуация, при которой самую большую ценность будет иметь всего один единственный финансовый актив. Об этом предупредил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире радио «Говорит Москва» эксперт объяснил, что с учётом ухудшения обстановки в экономике, в основном, на глобальном уровне, нельзя исключать самого катастрофического развития событий уже в этом году. Как полагает специалист, экономический коллапс начнётся заграницей, вероятнее всего — в США.

Прямым следствием начала финансовых катаклизмов в этой стране стане стремительное падение курса доллара, предрекает Хазин.

Это будет связано с тем, что в целом вся американская экономика и финансовая система будет полностью дискредитирована. После начала кризиса, все начнут искать «актив-убежище».

Единственным инструментом, который позволит сохранить покупательную способность сбережений, станет золото, полагает эксперт. Однако, после финансового обвала его стоимость резко подскочит вверх из-за очень большого повышения спроса и дефицита. По этой причине Хазин рекомендовал россиянам закупать драгоценным металлом заранее.