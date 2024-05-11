В Воркуте мужчина и автоледи не поделили «кольцо»

Фото УГИБДД МВД по Коми

Водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 1983 года рождения, попал в ДТП. По информации, полученной от Госавтоинспекции, в понедельник, 10 мая, около 10:12 утра, на кольцевой дороге в направлении Воргашора произошло дорожно-транспортное происшествие.

На 43-м километре трассы водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего его автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем, Chevrolet Aveo, который управляла женщина 1988 года рождения.

В результате столкновения женщина получила рану на левой кисти. Однако госпитализация ей не потребовалась. Отмечается, что пострадавшая была пристегнута ремнем безопасности во время происшествия, что сыграло важную роль в предотвращении более серьезных травм.

Интересно отметить, что водитель автомобиля Chevrolet Niva управляет автомобилем с 2012 года.