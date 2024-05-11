"Полный запрет с 10 мая". Абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз
- 10:15 11 мая
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- Служба новостей
Внимание садоводов и огородников должно быть направлено на новые законодательные ограничения, касающиеся определенных видов деятельности на приусадебных участках. Согласно информации от PRIMPRESS, с началом дачного сезона будет ужесточен контроль за соблюдением этих новшеств.
Эксперты отмечают, что все садоводы подвергнутся строгим штрафам за нарушения установленных правил, которые включают запрет на создание свалок на собственных участках и хранение мусора без специальных контейнеров для неорганических отходов.
Наличие мусора на участке приведет к штрафам для владельца от 20 до 50 тысяч рублей. За захоронение пластиковых отходов в землю предусмотрен штраф в размере 2000 рублей.
Также важно помнить об ограничениях по посадке растений: деревья необходимо сажать не ближе трех метров к забору соседей, в противном случае ожидается финансовая ответственность.
Кроме того, следует учитывать запрет на содержание определенного скота на дачных участках, включая коз, свиней и коров. Эти животные разрешены только на сельскохозяйственных участках. Штрафы за нарушения могут начинаться от 10 тысяч рублей и определяться по кадастровой стоимости участка.