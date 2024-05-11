"Полный запрет с 10 мая". Абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз

Внимание садоводов и огородников должно быть направлено на новые законодательные ограничения, касающиеся определенных видов деятельности на приусадебных участках. Согласно информации от PRIMPRESS, с началом дачного сезона будет ужесточен контроль за соблюдением этих новшеств.

Эксперты отмечают, что все садоводы подвергнутся строгим штрафам за нарушения установленных правил, которые включают запрет на создание свалок на собственных участках и хранение мусора без специальных контейнеров для неорганических отходов.