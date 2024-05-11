Коми поможет пострадавшим от ракетной атаки Ровенькам

Фото: скрин видео пресс-службы главы Коми

В ночь на 11 мая, неонацисты совершили ракетный удар по Ровенькам в Луганской Народной Республике. Видеообращение к жителям Коми записал глава региона Владимир Уйба. По его словам, ракеты предположительно имеют американское происхождение.

В результате обстрела погибли мирные жители, включая ребенка. Пострадали не только люди, но и жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.

Глава региона Владимир Уйба выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он связался с мэром и главой Луганской Народной Республики, пообещав всю необходимую помощь в восстановлении города после ракетного обстрела.