Коми поможет пострадавшим от ракетной атаки Ровенькам
- 11:45 11 мая
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- Белла Лебедева
В ночь на 11 мая, неонацисты совершили ракетный удар по Ровенькам в Луганской Народной Республике.
Видеообращение к жителям Коми записал глава региона Владимир Уйба. По его словам, ракеты предположительно имеют американское происхождение.
В результате обстрела погибли мирные жители, включая ребенка. Пострадали не только люди, но и жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.
Глава региона Владимир Уйба выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он связался с мэром и главой Луганской Народной Республики, пообещав всю необходимую помощь в восстановлении города после ракетного обстрела.
В ближайшее время в Ровеньки будут направлены домокомплекты, чтобы в максимально короткие сроки построить дома взамен сгоревших от удара ракет.