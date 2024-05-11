В Коми 11 мая ожидается мокрый снег и ветер
- 09:55 11 мая
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- Белла Лебедева
В Коми 11 мая ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Центральное гидрометеорологическое бюро республики.
Местами в республике возможны временные небольшие осадки, такие как снег и мокрый снег, а днем в некоторых районах могут выпасть дожди. В Усинском и Интинском районах ночью и на крайнем севере днем осадков практически не предвидится.
Также прогнозируется туман и гололедно-изморозевое отложение в отдельных районах ночью и утром.
Ветер будет дуть сначала с юга, а затем изменится на северо-восточный и северный со скоростью 2-7 м/с, иногда с порывами до 10-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, при прояснении же может опуститься до -7...-12 градусов, а днем повысится до +1...+6 градусов Цельсия.
В Сыктывкаре 11 мая также прогнозируется облачная погода с прояснениями. В некоторые моменты возможны небольшие осадки, такие как снег и мокрый снег. Ветер с юга, а затем изменится на северный и северо-восточный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит от -5 до -7 градусов, а днем поднимется до +3...+5 градусов Цельсия.