В Коми 11 мая ожидается мокрый снег и ветер

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В Коми 11 мая ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Центральное гидрометеорологическое бюро республики. Местами в республике возможны временные небольшие осадки, такие как снег и мокрый снег, а днем в некоторых районах могут выпасть дожди. В Усинском и Интинском районах ночью и на крайнем севере днем осадков практически не предвидится.

Также прогнозируется туман и гололедно-изморозевое отложение в отдельных районах ночью и утром.

Ветер будет дуть сначала с юга, а затем изменится на северо-восточный и северный со скоростью 2-7 м/с, иногда с порывами до 10-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, при прояснении же может опуститься до -7...-12 градусов, а днем повысится до +1...+6 градусов Цельсия.