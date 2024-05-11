Коми вошла в топ-3 лесных регионов СЗФО

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Согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства, от 64% до 73% территории этих регионов покрыто лесами. Северо-Западный федеральный округ, является самым лесистым среди российских округов, включает в себя Новгородскую область, Вологодскую область и Республику Коми, которые являются наиболее лесистыми регионами округа.

Северо-Западный федеральный округ также славится своими обширными нетронутыми лесными массивами, в частности, Девственными лесами в Республике Коми. Эти леса занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и являются самыми обширными в Европе.

Интересно отметить, что территория Северо-Западного федерального округа покрыта лесом на 54%, что превышает покрытие лесом в Сибири (52%) и на Дальнем Востоке (50%).