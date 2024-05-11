Коми вошла в топ-3 лесных регионов СЗФО
- 09:00 11 мая
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- Белла Лебедева
Согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства, от 64% до 73% территории этих регионов покрыто лесами.
Северо-Западный федеральный округ, является самым лесистым среди российских округов, включает в себя Новгородскую область, Вологодскую область и Республику Коми, которые являются наиболее лесистыми регионами округа.
Северо-Западный федеральный округ также славится своими обширными нетронутыми лесными массивами, в частности, Девственными лесами в Республике Коми. Эти леса занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и являются самыми обширными в Европе.
Интересно отметить, что территория Северо-Западного федерального округа покрыта лесом на 54%, что превышает покрытие лесом в Сибири (52%) и на Дальнем Востоке (50%).
Таким образом, Северо-Западный федеральный округ заслуженно считается одним из главных лесных гигантов России, обладая значительным богатством лесных ресурсов и уникальными природными явлениями.