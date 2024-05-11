300 мл вечером — минус 15 кг жира «как с куста» за месяц: рецепт мощного напитка для похудения
- 07:15 11 мая
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- Служба новостей
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Лето уже совсем близко и почти всем хочется обрести фигуру мечты в короткий срок и без особых усилий, пишет портал "Хибины".
Врач-диетолог Татьяна Василенко в своем Дзен-канале «Здоровое питание» поделилась рецептом жиросжигающего напитка, приготовить который способен каждый. Такие напитки, как подчеркнула специалист, разгоняют метаболизм.
Для его приготовления понадобятся всего лишь несколько ингредиентов.
Необходимы:
- Вишневый сок (без сахара) — 0.5 стакана;
- сок алоэ вера — 1 ст. ложка;
- вода комнатной температуры — 1 стакан (200 мл).
Способ приготовления:
1. Смешайте вишневый сок с алоэ вера.
2. Добавьте воды и все хорошо перемешайте.
Выпейте на ночь и уже через месяц результат вас удивит.