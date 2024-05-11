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300 мл вечером — минус 15 кг жира «как с куста» за месяц: рецепт мощного напитка для похудения

300 мл вечером — минус 15 кг жира «как с куста» за месяц: рецепт мощного напитка для похуденияfreepik.com

Лето уже совсем близко и почти всем хочется обрести фигуру мечты в короткий срок и без особых усилий, пишет портал "Хибины".

Врач-диетолог Татьяна Василенко в своем Дзен-канале «Здоровое питание» поделилась рецептом жиросжигающего напитка, приготовить который способен каждый. Такие напитки, как подчеркнула специалист, разгоняют метаболизм.

Для его приготовления понадобятся всего лишь несколько ингредиентов.

Необходимы:

  • Вишневый сок (без сахара) — 0.5 стакана;
  • сок алоэ вера — 1 ст. ложка;
  • вода комнатной температуры — 1 стакан (200 мл).

Способ приготовления:

1. Смешайте вишневый сок с алоэ вера.
2. Добавьте воды и все хорошо перемешайте.

Выпейте на ночь и уже через месяц результат вас удивит.

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