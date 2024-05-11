300 мл вечером — минус 15 кг жира «как с куста» за месяц: рецепт мощного напитка для похудения

Лето уже совсем близко и почти всем хочется обрести фигуру мечты в короткий срок и без особых усилий, пишет портал "Хибины".

Врач-диетолог Татьяна Василенко в своем Дзен-канале «Здоровое питание» поделилась рецептом жиросжигающего напитка, приготовить который способен каждый. Такие напитки, как подчеркнула специалист, разгоняют метаболизм.