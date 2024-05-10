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Специалисты РДКБ проанализировали детский травматизм за 14 дней

Специалисты РДКБ проанализировали детский травматизм за 14 дней фото редакции

Медицинский персонал Коми республиканской детской клинической больницы проанализировал случаи детского травматизма, произошедших в конце апреля - начале мая.

Из проведенного анализа выявлено, что за данный период было зарегистрировано четыре случая ожогов, четыре травмы и одно отравление среди детей.

Одним из случаев оказался инцидент, произошедший 17 апреля, когда мальчик 2021 года рождения случайно принял в рот антижир и получил химический ожог рта и пищевода, в результате чего был госпитализирован в хирургическое отделение.

Также в этот же день другой мальчик 2023 года рождения получил термический ожог бедра и живота, после того как случайно облил себя горячим кофе, что привело к его госпитализации в отделение травматологии.

21-го числа ребенок 2022 года рождения случайно выпил моющее средство и получил химический ожог пищевода, в результате чего был госпитализирован в отделение хирургии, в то время как другой ребенок 2022 года рождения получил химический ожог рта после проникновения чистящего средства во рту и был также госпитализирован в отделение хирургии.

Также случай отравления был зафиксирован у девочки 2021 года рождения, которая случайно выпила диуретик и была госпитализирована с отравлением "петлевыми" диуретиками в отделение педиатрии.

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