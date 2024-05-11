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Все изменится раз и навсегда: Глоба назвала знак, которого в мае будут вести высшие силы

Все изменится раз и навсегда: Глоба назвала знак, которого в мае будут вести высшие силы

На пороге мая звезды обещают период удачи для тех, кто родился под знаком Весов. Ведущий астролог России, Тамара Глоба, делится своими наблюдениями и предсказаниями. Она утверждает, что Весы ощутят существенные изменения в своей карьере, приносящие им успех и радость от работы.

Эти трансформации, вместе с новым приливом энергии и страстью к своим делам, будут отправной точкой для достижения личных целей. Успех придет к Весам быстро и последовательно, делая каждый шаг полным достижений и деловых побед.

Несмотря на эти благоприятные перспективы, следует помнить о риске, который приносит май для четырех зодиакальных знаков - они могут стать жертвами мошенников. Тамара Глоба предупреждает Тельцов, Львов, Дев и Козерогов о необходимости быть особенно бдительными и предусмотрительными, чтобы избежать возможных финансовых потерь или обмана.

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