"Не вздумайте брать даже по акции": Росконтроль назвал три марки чая, которые попали в черный список

Эксперты Росконтроля предостерегли россиян от покупки определенного чая, который следует обойти стороной не только в обычное время, но и при любых акционных предложениях. Несколько марок были отмечены специалистами, попав в черный список этой организации.

Как отмечают профессионалы, чай остается одним из самых популярных горячих напитков среди россиян. Его статус способен конкурировать только с кофе, продажи которого остаются на высоком уровне. В то время как кофе пьют в основном только утром и днем, чашка чая может стать наслаждением в любое время суток.