В Эжве такси попало в дорожно-транспортное происшествие
- 13:00 11 мая
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- Белла Лебедева
Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием такси на проспекте Бумажников.
10 мая на проспекте Бумажников, около дома №46, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля.
На место аварии выезжали спасатели Сыктывкарского ПСО, филиала Северо-Западного РПСО МЧС России, чтобы ликвидировать последствия ДТП. Оба автомобиля получили повреждения, но по информации свидетелей, никто из участников инцидента не пострадал.
Фотографии с места происшествия показали, что один из автомобилей, участвовавших в аварии, принадлежит такси. В настоящее время неизвестно, выполнял ли водитель услуги по перевозке пассажиров в момент столкновения.
Официальные представители пока не дали комментариев по поводу этого происшествия.