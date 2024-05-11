В Эжве такси попало в дорожно-транспортное происшествие

Фото: Северо-Западного РПСО МЧС России

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием такси на проспекте Бумажников. 10 мая на проспекте Бумажников, около дома №46, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля.

На место аварии выезжали спасатели Сыктывкарского ПСО, филиала Северо-Западного РПСО МЧС России, чтобы ликвидировать последствия ДТП. Оба автомобиля получили повреждения, но по информации свидетелей, никто из участников инцидента не пострадал.

Фотографии с места происшествия показали, что один из автомобилей, участвовавших в аварии, принадлежит такси. В настоящее время неизвестно, выполнял ли водитель услуги по перевозке пассажиров в момент столкновения.