Путин назначил судью Сыктывкаркого горсуда

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10 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в регионах. В апреле стало известно, что Сыктывкарский городской суд ищет зампредседателя. Также была открыта вакансия судьи Сосногорского городского суда. Последний день приема документов для участия в конкурсе был назначен на 19 апреля 2024 года.

Согласно указу, 10 мая Павел Осипов был назначен судьей Сыктывкарского городского суда сроком в шесть лет. По информации из открытых источников, с 2019 года он занимал должность судьи в Ухтинском горсуде.