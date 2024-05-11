Путин назначил судью Сыктывкаркого горсуда
- 12:00 11 мая
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- Белла Лебедева
10 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в регионах.
В апреле стало известно, что Сыктывкарский городской суд ищет зампредседателя. Также была открыта вакансия судьи Сосногорского городского суда. Последний день приема документов для участия в конкурсе был назначен на 19 апреля 2024 года.
Согласно указу, 10 мая Павел Осипов был назначен судьей Сыктывкарского городского суда сроком в шесть лет. По информации из открытых источников, с 2019 года он занимал должность судьи в Ухтинском горсуде.
В ноябре 2023 года квалификационная коллегия рекомендовала Светлану Каневу на должность судьи Княжпогостского районного суда. В то время она занимала должность помощника председателя Сыктывдинского районного суда. По указу президента России Владимира Путина, от 19 апреля 2024 года ее полномочия будут продлены на шестилетний срок.