Сыктывкарцы сталкиваются с новым способом телефонного мошенничества
- 16:36 10 мая
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- Дарья Шучалина
Сыктывкарцам следует быть осторожнее: аферисты придумали очередной способ «развода» на деньги через получение доступа к вашим персональным данным. Новая схема связана с смсками и доступом к порталу Госуслуг.
Как сообщили «Про Городу» в Общественной палате Коми, кибер-преступники в настоящее время обкатывают очередной способ обмана доверчивых жителей столицы региона. Новый вид мошенничества представляет собой незамысловатый алгоритм.
- Человеку звонят якобы из поликлиники, чтобы записать на прохождение флюорографии либо – на диспансеризацию, - отметили нашему изданию в ОП РК. – Делают вид, что подбирают дату и время, удобные пациенту, а затем просят для подтверждения оформления номерка сообщить код, отправленный на номер телефона «жертвы» по СМС.
Сообщение приходит с Госуслуг для смены входа в учетную запись. А доступ на портал открывает злодеям информацию о персональных данных обладателя учетной записи – паспорте, ИНН, СНИЛС, адресе регистрации и места жительства и прочее.
С таким набором сведений преступники могут запросто оформить кредит и нанести иной финансовый ущерб гражданину.
Помните, что в системе здравоохранения не предусмотрена «связка» оформления номерка на прием и иные виды дистанционного заказа медицинских услуг и отправки сообщений на сотовый телефон. В медучреждениях функционирует интернет-программа, которая автоматически доставляет вам на адрес электронной почты уведомление о дате и времени приема у врача.