Сыктывкарцы сталкиваются с новым способом телефонного мошенничества

Сыктывкарцам следует быть осторожнее: аферисты придумали очередной способ «развода» на деньги через получение доступа к вашим персональным данным. Новая схема связана с смсками и доступом к порталу Госуслуг.

Как сообщили «Про Городу» в Общественной палате Коми, кибер-преступники в настоящее время обкатывают очередной способ обмана доверчивых жителей столицы региона. Новый вид мошенничества представляет собой незамысловатый алгоритм.