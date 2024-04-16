Итальянский пирог «12 ложек»: 5 минут — и тесто готово
- 21:55 16 апреля
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- Служба новостей
Пирог «12 ложек» готовится очень просто — практически все ингредиенты добавляются по 12 ложек. Если у вас нет кухонных весов или вы никак не можете «подружиться» с бисквитом, то этот пирог — просто находка.
Тесто для пирога готовится быстро. По желанию в него можно добавить замороженные или свежие ягоды — получается необыкновенно нежный, вкусный и ароматный пирог, напоминающий бисквит.
Ингредиенты
- Яйца — 3 шт.
- Растительное масло (рафинированное) — 12 ст. л.
- Молоко — 12 ст. л.
- Сахар — 12 ст. л.
- Мука — 12 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Как готовить
Смешайте яйца, растительное масло, молоко, добавьте сахар, соль.
Яйца и молоко должны быть комнатной температуры.
Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте в полученную массу. Тщательно перемешайте — тесто должно получиться средней густоты.
Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и присыпьте манкой.
Залейте тесто, выпекайте 40 минут при 180градусов.
Выключите и дайте пирогу постоять еще 10 минут в закрытой духовке, пишет портал mixnews.lv.