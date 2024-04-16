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Итальянский пирог «12 ложек»: 5 минут — и тесто готово

Итальянский пирог «12 ложек»: 5 минут — и тесто готово

Пирог «12 ложек» готовится очень просто — практически все ингредиенты добавляются по 12 ложек. Если у вас нет кухонных весов или вы никак не можете «подружиться» с бисквитом, то этот пирог — просто находка.

Тесто для пирога готовится быстро. По желанию в него можно добавить замороженные или свежие ягоды — получается необыкновенно нежный, вкусный и ароматный пирог, напоминающий бисквит.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Растительное масло (рафинированное) — 12 ст. л.
  • Молоко — 12 ст. л.
  • Сахар — 12 ст. л.
  • Мука — 12 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Как готовить

Смешайте яйца, растительное масло, молоко, добавьте сахар, соль.

Яйца и молоко должны быть комнатной температуры.

Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте в полученную массу.  Тщательно перемешайте —  тесто должно получиться средней густоты.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и присыпьте манкой.

Залейте тесто, выпекайте 40 минут при 180градусов.

Выключите и дайте пирогу постоять еще 10 минут в закрытой духовке, пишет портал mixnews.lv.

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