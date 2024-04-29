В Сыктывкаре снесут еще один ветхий дом

Построено здание было в 60-х годах прошлого века В рамках муниципальной программы по улучшению жилищных условий в столице Коми, Сыктывкаре, продолжается снос ветхого жилья. В соответствии с постановлением, опубликованным на сайте администрации города, будут снесен дом по адресу ул. Оплеснина, 16.

Реализация проекта возложена на Фонд развития жилищного строительства Республики Коми, который отвечает за разработку и представление проекта сноса дома до 15 мая текущего года. Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено организовать прекращение подачи ресурсов и отключить дом от сетей инженерно-технического обеспечения.

Здание, подлежащее сносу, было построено еще в 1960 году и признано аварийным в 2019 году. Его износ составляет 100 процентов, что делает дальнейшее проживание в нем небезопасным для жителей.