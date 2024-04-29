Глава Коми поручил решить проблему на подстанции скорой помощи в Печоре

Ранее в Сети "всплыли" печальные кадры ветхого здания скорой

После обнародования печальных фотографий станции скорой помощи в Печоре, глава Коми, Владимир Уйба, объявил о намерении предоставить городу современный комплекс зданий для станции скорой помощи. Эту новость он официально сообщил в своем телеграм-канале.



Региональный руководитель также рассказал, что по его указанию члены правительства провели встречу с коллективом службы "03" во время запланированного визита в Печору. В ходе этой встречи медицинские работники высказались о проблеме износа здания для автомобилей за последние десять лет, подчеркнув необходимость его капитального ремонта.



Однако вместо восстановления старого здания было принято решение предоставить скорой новое здание, которое не только будет включать гараж, но и полный комплекс сооружений.



Владимир Викторович дал заместителю председателя правительства Екатерине Грибковой и исполняющей обязанности министра здравоохранения Татьяне Марунич четкие сроки для подготовки предложений. Новый комплекс будет устанавливаться с использованием модульной системы, которая уже доказала свою эффективность.



Будут созданы помещения, соответствующие современным требованиям трудовой организации и отдыха медицинских работников скорой помощи, а также предусмотрено помещение для оказания помощи пациентам. Отдельное здание будет предназначено для гаража.



В текущем году планируется разработка проектно-сметной документации и проведение конкурса для выбора подрядчика. Реализация проекта запланирована на 2025 год.