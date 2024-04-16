В Коми стало больше беременных женщин

Увеличение государственной поддержки семей с детьми в Коми привело к росту числа беременностей. С 2024 года регион вводит беспрецедентные меры поддержки, направленные на увеличение рождаемости.

Сумма регионального семейного капитала увеличена до 300 тысяч рублей для рождения первого, третьего или последующих детей, а мамы до 25 лет, родившие первенца, получат 500 тысяч рублей. В результате этих мер рождаемость в Коми увеличилась, хотя в регионе в целом она снизилась.