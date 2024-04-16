В Коми стало больше беременных женщин
- 16 апреля 16:30
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- Елизавета Петрова
Увеличение государственной поддержки семей с детьми в Коми привело к росту числа беременностей. С 2024 года регион вводит беспрецедентные меры поддержки, направленные на увеличение рождаемости.
Сумма регионального семейного капитала увеличена до 300 тысяч рублей для рождения первого, третьего или последующих детей, а мамы до 25 лет, родившие первенца, получат 500 тысяч рублей. В результате этих мер рождаемость в Коми увеличилась, хотя в регионе в целом она снизилась.
Однако глава Коми, Владимир Уйба, отметил, что высокая рождаемость сохраняется в селах, где генетически заложена многодетность. Уйба также указал на особенности региона, что влияет на общую рождаемость.
В рамках изучения причин отказов от беременности было установлено, что высокий процент абортов обусловлен боязнью потерять работу или отсутствием необходимой поддержки со стороны медицинского персонала.
Для решения этой проблемы в рамках программы были приняты превентивные меры и введены выплаты врачам и фельдшерам за рождение детей. За год эти выплаты могут достигать от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Программа поддержки семей с детьми в Коми показала положительные результаты, способствуя увеличению числа беременностей и рождений.