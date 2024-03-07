Программа лояльности "Бонус": Ростелеком подводит итоги на Северо-Западе за 2023 год

"Ростелеком" подвел итоги действия программы лояльности "Бонус" на Северо-Западе в 2023 году. Чаще всего пользователи тратили накопленные баллы на оплату домашнего интернета со скидкой 25%, а также на покупку фильмов и подписок видеосервиса Wink.

— Бонусная программа “Ростелекома” дает абонентам возможность получать не просто виртуальное вознаграждение, а реальные преимущества. Пользователи самостоятельно и в соответствии со своими предпочтениями определяют, на что можно обменять накопленные баллы. С выгодами программы знакомятся все больше абонентов: за два года количество участников увеличилось на 20%, — сказала Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом региона "Запад" ПАО "Ростелеком".

Баллы начисляются при регистрации в программе, в день рождения, за оплату услуг оператора, участие в опросах и подключение автоплатежа. Дополнительное онлайн-вознаграждение можно получить, если привязать личный кабинет к профилю в социальной сети "ВКонтакте", а также при покупке услуг или сервисов у партнеров.

Чаще всего пользователи тратят бонусные баллы на скидку 25% на оплату услуги "Домашний интернет" — в республике Коми этой возможностью пользуются более 74% абонентов. Второе место делят между собой покупки фильмов в видеосервисе Wink, подписки Amediateka и "Трансформер". Следующие по популярности — подписка "Wink 5в1", скидки на маркетплейсах, развлекательных и образовательных ресурсах компаний-партнеров, подписки на книги и музыку.