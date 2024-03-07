Программа лояльности "Бонус": Ростелеком подводит итоги на Северо-Западе за 2023 год
- 13:07 7 марта
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"Ростелеком" подвел итоги действия программы лояльности "Бонус" на Северо-Западе в 2023 году. Чаще всего пользователи тратили накопленные баллы на оплату домашнего интернета со скидкой 25%, а также на покупку фильмов и подписок видеосервиса Wink.
— Бонусная программа “Ростелекома” дает абонентам возможность получать не просто виртуальное вознаграждение, а реальные преимущества. Пользователи самостоятельно и в соответствии со своими предпочтениями определяют, на что можно обменять накопленные баллы. С выгодами программы знакомятся все больше абонентов: за два года количество участников увеличилось на 20%, — сказала Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом региона "Запад" ПАО "Ростелеком".
Баллы начисляются при регистрации в программе, в день рождения, за оплату услуг оператора, участие в опросах и подключение автоплатежа. Дополнительное онлайн-вознаграждение можно получить, если привязать личный кабинет к профилю в социальной сети "ВКонтакте", а также при покупке услуг или сервисов у партнеров.
Чаще всего пользователи тратят бонусные баллы на скидку 25% на оплату услуги "Домашний интернет" — в республике Коми этой возможностью пользуются более 74% абонентов. Второе место делят между собой покупки фильмов в видеосервисе Wink, подписки Amediateka и "Трансформер". Следующие по популярности — подписка "Wink 5в1", скидки на маркетплейсах, развлекательных и образовательных ресурсах компаний-партнеров, подписки на книги и музыку.
— Я уже человек немолодой, поэтому за моим личным кабинетом следит дочь. Она оплачивает все услуги. Но обязательно советуется со мной – куда потратить мои бонусы. Как правило, я выбираю покупку фильмов. Вот и сейчас мы подобрали фильмы, которые будем вместе смотреть 8 марта, — говорит Юлия Немирова, абонент "Ростелекома", из Сыктывкарв.
Присоединиться к программе лояльности можно в личном кабинете абонента на сайте компании или в приложении "Мой Ростелеком". На персональной странице удобно управлять всеми лицевыми счетами и подключенными услугами, пополнять баланс и контролировать начисления.
Пользователи могут в любое время изменить тарифный план, оформить заявку на подключение новых услуг или временно приостановить их действие, например, на время командировки или отпуска. При необходимости, можно дистанционно контролировать личный кабинет пожилых родственников, даже если они проживают в другом регионе.
Реклама ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН 7707049388 erid: LjN8JzdGj