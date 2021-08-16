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Российские водители назвали самые ненадежные автомобили

Российские водители назвали самые ненадежные автомобили

16 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Российские водители назвали самые ненадежные автомобили Фото из архива PG11.ru
Самыми надёжными, по результатам опроса, стали корейские машины

Самыми «ломучими» автомобилями, по мнению россиян, являются машины российских и китайских производителей. Так ответили 65% и 40% респондентов, принявших участие в свежем опросе сервиса «Авито Авто», пишут "Автоновости дня". 

На третьем месте по частоте поломок оказались французские автомобили – их считают «ломучими» 10% российских водителей. Корейские машины назвали часто ломающимися лишь 8% опрошенных.

Фактически, как показал опрос, большинство автовладельцев (48%) сталкиваются с поломками своих машин один раз в год. От одного до трех раз в год ремонтируют автомобили 27% респондентов, а у 12% проблемы с автомобилями бывают более четырех раз в год.

Если говорить о затратах на ремонт, то порядка трети россиян тратят на него в среднем от 10 до 20 тысяч рублей в год. От 20 до 40 тысяч рублей уходит у 26% опрошенных, а у 16% эти расходы составляют более 40 тысяч рублей в год. Меньше 10 тысяч тратят на ремонт только 20% водителей.

Залогом надежности автомобиля, чтобы он редко ломался, россияне назвали регулярное техническое обслуживание – так ответили 69% респондентов. А 38% априори считают, что с иномаркой будет куда меньше проблем, чем с отечественной машиной.

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