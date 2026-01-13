В Республике Коми появятся новые авиабазы для защиты арктических лесов от огня

В рамках подготовки к размещению новых подразделений уже объявлен конкурс на строительство типовых зданий. Планируется возведение двухэтажных модульных комплексов из легких, но прочных металлоконструкций, специально адаптированных для экстремальных климатических условий Крайнего Севера. Площадь каждого здания составит свыше 520 квадратных метров.

К концу лета 2026 года Лесопожарный центр региона пополнится двумя новейшими авиационными подразделениями, которые разместятся в городах Усинск и Инта. Эти базы станут стратегически важными пунктами в борьбе с возгораниями в труднодоступных северных районах региона. Об этом сообщает "Комиинформ".

Внутренняя планировка включает в себя диспетчерский пункт для координации действий, учебный класс для подготовки специалистов, рабочие кабинеты, в том числе кабинет инструктора. Также предусмотрены комната для дежурного персонала, раздевалки, три складских помещения для хранения оборудования, автономная котельная и два гаражных бокса. Каждый комплекс будет обеспечен собственными парковочными местами.

В настоящее время ведется отбор подрядчиков. Компании могут подать заявки для участия в электронных торгах до 15 января 2026 года. Объявление победителей и заключение контрактных соглашений намечено на 26 января.

Перед строительными организациями поставлена задача: завершить все работы по монтажу и поставке обоих объектов не позднее 31 августа 2026 года. Начальная стоимость каждого объекта оценивается в 43, 44 миллиона рублей.

Инициатором создания новых подразделений является Ростислав Гольдштейн. Этот масштабный проект финансируется из средств федерального бюджета, общий объем инвестиций превышает 450 миллионов рублей.

Помимо строительства зданий, предусмотрено полное оснащение новых подразделений. Запланирована закупка специализированной авиационной и наземной техники, а также современного противопожарного оборудования.

Открытие авиационных отделений станет важным шагом в укреплении пожарной безопасности в арктической зоне Республики Коми. Новые базы обеспечат создание 90 рабочих мест, будут укомплектованы 12 транспортными средствами и более чем 1800 единицами специальной техники и снаряжения.

Основным результатом станет возможность круглосуточного мониторинга территорий и оперативное реагирование на любые случаи возгораний. Это позволит своевременно локализовать и тушить пожары, минимизируя тем самым ущерб для экологии и экономики северных территорий.

