В Коми в 2025 году прививку от бешенства сделали медведю, еноту и обезьянам

За 11 месяцев 2025 года ветеринары провели масштабную кампанию по иммунизации различных видов, сообщили в ГБУ РК "Управление ветеринарии" по региону.

Согласно обнародованным данным, с начала года по ноябрь прививки против бешенства получили 8539 собак, 2513 кошек и 9022 северных оленя. Кроме того, вакцинированы 11 пушных зверей, 6 обезьян, а также медведь, хорек, енот и енотовидная собака.

В ветеринарном управлении подчеркивают исключительную важность вакцинации в борьбе с распространением бешенства – опасного вирусного заболевания, смертельного как для животных, так и для людей. Иммунизация создает надежный защитный барьер, значительно снижая вероятность заражения человека.