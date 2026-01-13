Надо ли сливать "первую воду" при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросе

Секреты идеального мясного бульона от шеф-повара Ивана Кудряшова. Освойте искусство создания бульона, способного удивить даже самых искушенных гурманов. Забудьте о заурядных рецептах – секрет прост: качественные ингредиенты, выверенные пропорции и пара кулинарных хитростей.

Первый секрет – не сливайте воду! Шеф-повар Иван Кудряшов против слива первой воды после закипания мяса. Он утверждает, что в большинстве случаев эта процедура излишняя. Слив воды целесообразен только при проблемах с ЖКТ. В остальных случаях вся "грязь" удаляется вместе с пеной, образующейся из свернувшегося белка. Если же качество мяса сомнительно, лучше отказаться от его использования – никакой слив воды не поможет. Это как пытаться отмыть грязное пятно на дорогом ковре – иногда лучше отказаться от этой затеи.