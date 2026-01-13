Надо ли сливать "первую воду" при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросе
- 13:30 13 января
- Дмитрий Перцев
Секреты идеального мясного бульона от шеф-повара Ивана Кудряшова. Освойте искусство создания бульона, способного удивить даже самых искушенных гурманов. Забудьте о заурядных рецептах – секрет прост: качественные ингредиенты, выверенные пропорции и пара кулинарных хитростей.
Первый секрет – не сливайте воду! Шеф-повар Иван Кудряшов против слива первой воды после закипания мяса. Он утверждает, что в большинстве случаев эта процедура излишняя. Слив воды целесообразен только при проблемах с ЖКТ. В остальных случаях вся "грязь" удаляется вместе с пеной, образующейся из свернувшегося белка. Если же качество мяса сомнительно, лучше отказаться от его использования – никакой слив воды не поможет. Это как пытаться отмыть грязное пятно на дорогом ковре – иногда лучше отказаться от этой затеи.
Боремся с пеной до победного. Тщательное удаление пены в начале варки и в процессе – залог прозрачного бульона. Вооружитесь шумовкой и методично очищайте поверхность бульона, протирая стенки кастрюли от прилипшей пены. Это подобно работе скульптора, отсекающего лишнее от мрамора, чтобы явить миру шедевр. Параллельно удалите жир с поверхности бульона, чтобы сделать его более легким и прозрачным.
Колбаса бывает полезной. Диетолог Маргарита Королева развеивает миф о вреде колбасы. Натуральная колбаса без избытка нитритов и соевых добавок вполне может быть частью сбалансированного рациона. Домашняя колбаса из качественного мяса – настоящий кладезь полезных веществ, но во всем важна умеренность. Это как с медом – ложка в день полезна, а банка может навредить.
