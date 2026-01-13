Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Надо ли сливать "первую воду" при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросе

Надо ли сливать "первую воду" при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросеfreepik.com

Секреты идеального мясного бульона от шеф-повара Ивана Кудряшова. Освойте искусство создания бульона, способного удивить даже самых искушенных гурманов. Забудьте о заурядных рецептах – секрет прост: качественные ингредиенты, выверенные пропорции и пара кулинарных хитростей.

Первый секрет – не сливайте воду! Шеф-повар Иван Кудряшов против слива первой воды после закипания мяса. Он утверждает, что в большинстве случаев эта процедура излишняя. Слив воды целесообразен только при проблемах с ЖКТ. В остальных случаях вся "грязь" удаляется вместе с пеной, образующейся из свернувшегося белка. Если же качество мяса сомнительно, лучше отказаться от его использования – никакой слив воды не поможет. Это как пытаться отмыть грязное пятно на дорогом ковре – иногда лучше отказаться от этой затеи.

Боремся с пеной до победного. Тщательное удаление пены в начале варки и в процессе – залог прозрачного бульона. Вооружитесь шумовкой и методично очищайте поверхность бульона, протирая стенки кастрюли от прилипшей пены. Это подобно работе скульптора, отсекающего лишнее от мрамора, чтобы явить миру шедевр. Параллельно удалите жир с поверхности бульона, чтобы сделать его более легким и прозрачным.

Колбаса бывает полезной. Диетолог Маргарита Королева развеивает миф о вреде колбасы. Натуральная колбаса без избытка нитритов и соевых добавок вполне может быть частью сбалансированного рациона. Домашняя колбаса из качественного мяса – настоящий кладезь полезных веществ, но во всем важна умеренность. Это как с медом – ложка в день полезна, а банка может навредить.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+