Сыктывкарцам объяснили, нужно ли требовать ли от управленцев жилфондом бумажный отчет
- 11:20 13 января
- administrator
Должны ли управляющие компании, ТСЖ и ЖСК предоставлять отчёты собственником квадратных метров в многоквартирных домах в бумажном виде и какие изменения претерпел сам формат отчётности управленцев жилфондом перед владельцами квартир? Эти важные для хозяев недвижимости новости выяснила корреспондент «Про Города».
Как сообщили нашему изданию в Службе стройжилнадзора Республики Коми, в бумажном виде отчёт управленцы жилфондом могут распечатать для проведения общего собрания собственников. А вот в офисе компании, товарищества или кооператива на бумажном носителе такой документ храниться не обязан, поэтому жильцам рекомендуется при желании ознакомиться с анализом управления дома за предыдущий год в интернете на сайте ГИС ЖКХ.
Удобство в том, что регистрироваться непосредственно на этой платформе не обязательно. Вполне достаточно обладать учётной записью на портале Госуслуги и через этот аккаунт войти в виртуальное пространство ГИС ЖКХ.
К слову. Наступивший 2026 год принёс изменения в формат отчётности управленцев жилфондом. Как пояснили «Про Городу» в Службе, на федеральном уровне вступил в силу приказ Минстроя России (он будет действовать до 2031-го включительно) о новых требованиях к составлению отчета за годовой период управления многоэтажками.
«Отчет должен отражать все работы по содержанию и ремонту дома — с планом, фактом и стоимостью; сведения о текущем ремонте и остатках средств. А также - расходы на управление и энергосбережение, - уточнили нашим читателям в профильном органе власти. - Кроме того, в документе должны быть перечислены предоставленные коммунальные ресурсы; поступившие и отработанные жалобы жителей; перерасчёты за некачественные услуги».
А еще - размер долгов собственников и меры их взыскания; плюс - случаи привлечения управляющей домом структуры к административной ответственности.
Уже с первого января этого года УК и ТСЖ обязаны оформлять отчеты в новом виде и размещать их в ГИС ЖКХ.