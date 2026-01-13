Сыктывкарцам объяснили, нужно ли требовать ли от управленцев жилфондом бумажный отчет

Должны ли управляющие компании, ТСЖ и ЖСК предоставлять отчёты собственником квадратных метров в многоквартирных домах в бумажном виде и какие изменения претерпел сам формат отчётности управленцев жилфондом перед владельцами квартир? Эти важные для хозяев недвижимости новости выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщили нашему изданию в Службе стройжилнадзора Республики Коми, в бумажном виде отчёт управленцы жилфондом могут распечатать для проведения общего собрания собственников. А вот в офисе компании, товарищества или кооператива на бумажном носителе такой документ храниться не обязан, поэтому жильцам рекомендуется при желании ознакомиться с анализом управления дома за предыдущий год в интернете на сайте ГИС ЖКХ.

Удобство в том, что регистрироваться непосредственно на этой платформе не обязательно. Вполне достаточно обладать учётной записью на портале Госуслуги и через этот аккаунт войти в виртуальное пространство ГИС ЖКХ.

К слову. Наступивший 2026 год принёс изменения в формат отчётности управленцев жилфондом. Как пояснили «Про Городу» в Службе, на федеральном уровне вступил в силу приказ Минстроя России (он будет действовать до 2031-го включительно) о новых требованиях к составлению отчета за годовой период управления многоэтажками.