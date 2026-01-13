Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сыктывкарцам объяснили, нужно ли требовать ли от управленцев жилфондом бумажный отчет

Сыктывкарцам объяснили, нужно ли требовать ли от управленцев жилфондом бумажный отчет Фото автора

Должны ли управляющие компании, ТСЖ и ЖСК предоставлять отчёты собственником квадратных метров в многоквартирных домах в бумажном виде и какие изменения претерпел сам формат отчётности управленцев жилфондом перед владельцами квартир? Эти важные для хозяев недвижимости новости выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщили нашему изданию в Службе стройжилнадзора Республики Коми, в бумажном виде отчёт управленцы жилфондом могут распечатать для проведения общего собрания собственников. А вот в офисе компании, товарищества или кооператива на бумажном носителе такой документ храниться не обязан, поэтому жильцам рекомендуется при желании ознакомиться с анализом управления дома за предыдущий год в интернете на сайте ГИС ЖКХ.

Удобство в том, что регистрироваться непосредственно на этой платформе не обязательно. Вполне достаточно обладать учётной записью на портале Госуслуги и через этот аккаунт войти в виртуальное пространство ГИС ЖКХ.

К слову. Наступивший 2026 год принёс изменения в формат отчётности управленцев жилфондом. Как пояснили «Про Городу» в Службе, на федеральном уровне вступил в силу приказ Минстроя России (он будет действовать до 2031-го включительно) о новых требованиях к составлению отчета за годовой период управления многоэтажками.

«Отчет должен отражать все работы по содержанию и ремонту дома — с планом, фактом и стоимостью; сведения о текущем ремонте и остатках средств. А также - расходы на управление и энергосбережение, - уточнили нашим читателям в профильном органе власти. - Кроме того, в документе должны быть перечислены предоставленные коммунальные ресурсы; поступившие и отработанные жалобы жителей; перерасчёты за некачественные услуги».

А еще - размер долгов собственников и меры их взыскания; плюс - случаи привлечения управляющей домом структуры к административной ответственности.
Уже с первого января этого года УК и ТСЖ обязаны оформлять отчеты в новом виде и размещать их в ГИС ЖКХ.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+