Региональный фонд развития промышленности Коми профинансировал проекты на 2 миллиарда рублей

Фото "Про Город"

Ключевым инструментом поддержки бизнеса стал Региональный фонд развития промышленности, чей капитал достиг 1, 3 миллиарда рублей благодаря федеральным и республиканским ассигнованиям. По информации исполняющей обязанности министра экономического развития Коми Ольги Турышевой, к концу 2025 года фонд оказал поддержку 90 проектам на общую сумму 2, 041 миллиарда рублей. Финансирование направлено на укрепление лесной, пищевой, легкой, металлообрабатывающей отраслей и машиностроения.

Важным достижением стало привлечение федерального финансирования, в частности, субсидий Минпромторга РФ. Это позволило региону увеличить свою долю участия в проектах и расширить возможности финансовой поддержки предприятий обрабатывающей промышленности.

Фонд активно предоставлял льготные займы предприятиям, что позволило им развивать производство, несмотря на экономические трудности. В 2025 году выдали 16 займов на 477, 5 миллиона рублей, которые преимущественно пошли на модернизацию и расширение производств.