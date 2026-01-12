На железнодорожных путях в Республике Коми в 2025 году произошло две аварии
- 01:00 13 января
- Инесса Богатая
Всего за минувший год зафиксировано 13 ДТП на северной железной дороге. Большая часть произошла по вине автолюбителей, игнорирующих правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Северной ЖД.
За минувший год на железнодорожных переездах, находящихся в ведении Северной железной дороги – структурного подразделения ОАО «РЖД», зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. География аварий распределилась следующим образом: наибольшее число инцидентов, четыре, произошло в Ивановской области. В Архангельской области зафиксировано три ДТП, а в Ярославской и Костромской областях, а также в Республике Коми – по два случая. В Вологодской области и Ямало-Ненецком автономном округе происшествий на железнодорожных переездах не зарегистрировано. В результате этих инцидентов пострадали семь человек, один из которых скончался.
Основной причиной подавляющего большинства ДТП стало пренебрежение правилами дорожного движения со стороны водителей. Автомобилисты совершали попытки пересечения железнодорожных путей при запрещающих сигналах и игнорировали предупреждающие дорожные знаки.
Северная железная дорога обращается ко всем водителям с настоятельным призывом проявлять повышенную внимательность и строго соблюдать ПДД. Несоблюдение правил несет в себе опасность не только для жизни и здоровья водителей, но и создает потенциальную угрозу для пассажиров поездов и работников локомотивных бригад.
Напомним, ранее сообщалось, что санавиация Коми эвакуировала 27 пациентов за новогодние праздники.