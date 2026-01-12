На железнодорожных путях в Республике Коми в 2025 году произошло две аварии

Всего за минувший год зафиксировано 13 ДТП на северной железной дороге. Большая часть произошла по вине автолюбителей, игнорирующих правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Северной ЖД.

За минувший год на железнодорожных переездах, находящихся в ведении Северной железной дороги – структурного подразделения ОАО «РЖД», зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. География аварий распределилась следующим образом: наибольшее число инцидентов, четыре, произошло в Ивановской области. В Архангельской области зафиксировано три ДТП, а в Ярославской и Костромской областях, а также в Республике Коми – по два случая. В Вологодской области и Ямало-Ненецком автономном округе происшествий на железнодорожных переездах не зарегистрировано. В результате этих инцидентов пострадали семь человек, один из которых скончался.