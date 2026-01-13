Для чего продавцы из "Магнита" и "Пятерочки" забирают себе маленькие пакетики из ящиков с бананами

Замечали ли вы когда-нибудь маленькие пакетики в ящиках с бананами в "Магните" или "Пятерочке"? Эти скромные "хранители свежести" называются фрешерами. Внутри них скрывается секретное оружие против преждевременного созревания – особое вещество, словно губка, впитывающее этилен и алкоголь, которые выделяют спелые фрукты. Именно благодаря этим пакетикам бананы дольше сохраняют свою привлекательность и товарный вид.

Дело в том, что в процессе созревания бананы начинают испускать газы, ускоряющие созревание лежащих по соседству "собратьев". Чтобы избежать нежелательного эффекта домино во время транспортировки, бананы собирают еще зелеными и помещают в коробки с фрешерами. По прибытии в магазин, продавцы иногда забирают эти чудо-пакетики себе, ведь их полезные свойства можно использовать и в домашних условиях. Фрешеры прекрасно справляются с продлением жизни и другим фруктам и овощам – например, помидорам, манго или ананасам. После того, как пакетик насытится газами, его можно "перезагрузить", просто оставив на несколько часов под прямыми солнечными лучами.