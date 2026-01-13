Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Для чего продавцы из "Магнита" и "Пятерочки" забирают себе маленькие пакетики из ящиков с бананами

Для чего продавцы из "Магнита" и "Пятерочки" забирают себе маленькие пакетики из ящиков с бананамиФото из архива "ПроГорода"

Замечали ли вы когда-нибудь маленькие пакетики в ящиках с бананами в "Магните" или "Пятерочке"? Эти скромные "хранители свежести" называются фрешерами. Внутри них скрывается секретное оружие против преждевременного созревания – особое вещество, словно губка, впитывающее этилен и алкоголь, которые выделяют спелые фрукты. Именно благодаря этим пакетикам бананы дольше сохраняют свою привлекательность и товарный вид.

Дело в том, что в процессе созревания бананы начинают испускать газы, ускоряющие созревание лежащих по соседству "собратьев". Чтобы избежать нежелательного эффекта домино во время транспортировки, бананы собирают еще зелеными и помещают в коробки с фрешерами. По прибытии в магазин, продавцы иногда забирают эти чудо-пакетики себе, ведь их полезные свойства можно использовать и в домашних условиях. Фрешеры прекрасно справляются с продлением жизни и другим фруктам и овощам – например, помидорам, манго или ананасам. После того, как пакетик насытится газами, его можно "перезагрузить", просто оставив на несколько часов под прямыми солнечными лучами.

Большинство покупателей не обращает внимания на эти маленькие детали, но опытные продавцы знают им цену. Фрешер – это экономия времени и средств, ваш личный секрет сохранения свежести продуктов. Если вам попадется такой пакетик, не спешите его выбрасывать. Положив его в холодильник, вы значительно продлите жизнь скоропортящимся овощам и фруктам. Это как добавить щепотку волшебства в ваш холодильник!

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+