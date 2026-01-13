Парковка не спасёт: инспекторы ГАИ начали останавливать водителей во дворах, чтобы оштрафовать – закон не поможет и вот почему

Фото из архива "ПроГорода"

Многим кажется, что двор – это почти личная вотчина, где можно позволить себе небольшие вольности за рулем. Привычная обстановка, знакомые повороты притупляют бдительность. Однако времена меняются: инспекторы ГАИ все чаще наведываются во дворы, и количество штрафов здесь неуклонно растет. Представьте ситуацию: вы много лет живете в одном доме, и всегда парковались "вот здесь, у той самой березки". Но однажды, возвращаясь домой, обнаруживаете под дворником "сюрприз" – квитанцию. За что же чаще всего штрафуют во дворе?

На первом месте – игнорирование дорожных знаков. Спеша к подъезду, водитель может машинально проехать под знак 3.1 «Въезд запрещен», установленный у арки. Для закона не существует оправданий вроде "я тут живу" или "на минуточку". Такой проезд карается штрафом. Помните, знак — это закон, независимо от того, насколько хорошо вы знаете свой двор.