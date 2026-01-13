Парковка не спасёт: инспекторы ГАИ начали останавливать водителей во дворах, чтобы оштрафовать – закон не поможет и вот почему
- 03:07 13 января
- Иван Скоробогатов
Многим кажется, что двор – это почти личная вотчина, где можно позволить себе небольшие вольности за рулем. Привычная обстановка, знакомые повороты притупляют бдительность. Однако времена меняются: инспекторы ГАИ все чаще наведываются во дворы, и количество штрафов здесь неуклонно растет. Представьте ситуацию: вы много лет живете в одном доме, и всегда парковались "вот здесь, у той самой березки". Но однажды, возвращаясь домой, обнаруживаете под дворником "сюрприз" – квитанцию.
За что же чаще всего штрафуют во дворе?
На первом месте – игнорирование дорожных знаков. Спеша к подъезду, водитель может машинально проехать под знак 3.1 «Въезд запрещен», установленный у арки. Для закона не существует оправданий вроде "я тут живу" или "на минуточку". Такой проезд карается штрафом. Помните, знак — это закон, независимо от того, насколько хорошо вы знаете свой двор.
Еще опаснее, когда ваш маневр трактуют как движение навстречу одностороннему потоку. Представьте, что вы решили объехать препятствие по встречной полосе, чтобы быстрее добраться до парковочного места. За это нарушение наказание становится суровым: штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода.
Вторая распространенная причина штрафов – парковка. Удобное место у подъезда может обернуться неприятным сюрпризом. Вот основные ошибки, которых стоит избегать:
- Парковка на газоне или тротуаре. Даже если колеса частично заехали на газон или пешеходную дорожку, это нарушение. Вспомните, как весной вы любовались первыми цветами – не стоит позволять автомобилю их уничтожать. Штраф варьируется от 1 000 до 3 000 рублей в зависимости от региона.
- Заграждение проезда. Если ваша машина мешает проезду других автомобилей или перекрывает путь спецтранспорту (скорая, пожарные), готовьтесь к штрафу до 2 000 рублей. Представьте, что вы заблокировали подъезд к дому, где кому-то срочно нужна медицинская помощь.
- Стоянка на детской или спортивной площадке. Эти зоны абсолютно закрыты для машин. Наказание – от 500 до 2 500 рублей. Дети должны иметь безопасное место для игр, а спортсмены – для тренировок.
- Парковка в зоне, обозначенной красно-белой разметкой у подъездов. Она предназначена для экстренных служб. Штраф в крупных городах может достигать 3 000 рублей.
Не стоит забывать и о других запрещающих знаках, таких как 3.2 «Движение запрещено». Его нарушение также ведет к штрафу от 1 500 до 3 000 рублей.
Что еще запрещено делать на придомовой территории?
Есть и менее очевидные правила. Так, во дворах жилых домов запрещено проводить ремонт автомобиля. Это касается не только капитальных работ, но и таких мелочей, как замена колеса или масла. Согласитесь, не очень приятно слушать звуки ремонта под окнами. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 000 рублей. Также под запретом часто стоит мойка машины вне специально отведенного места.
Таким образом, даже придомовая территория – это часть улично-дорожной сети со своими правилами. Повышенное внимание инспекции к дворам вызвано жалобами жильцов на хаотичную парковку и опасные маневры. Лучший способ избежать штрафов – всегда, даже в собственном дворе, соблюдать ПДД и уважать интересы соседей. Думайте о дворе как о продолжении дороги, а о соседях – как о равноправных участниках движения.
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей