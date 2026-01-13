Юные лыжники Коми соревнуются на первенстве республики

Второй день соревнований на комплексе имени Раисы Сметаниной ознаменовался спринтерскими гонками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Коми.

Накануне молодые лыжники в возрасте от 15 до 18 лет демонстрировали свое мастерство в гонках с раздельным стартом, используя классический стиль на дистанциях 5, 10 и 15 километров.