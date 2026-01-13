Юные лыжники Коми соревнуются на первенстве республики
- 10:45 13 января
- Инесса Богатая
Второй день соревнований на комплексе имени Раисы Сметаниной ознаменовался спринтерскими гонками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Коми.
Накануне молодые лыжники в возрасте от 15 до 18 лет демонстрировали свое мастерство в гонках с раздельным стартом, используя классический стиль на дистанциях 5, 10 и 15 километров.
Так, 12 января в борьбу вступили спортсмены помладше, от 15 до 16 лет, соревнуясь в спринте классическим стилем.
В женском зачете триумфатором стала Маргарита Свивальнева из Печоры. Руслана Косолапова, представляющая Прилузский район, завоевала серебро. Бронзовая медаль досталась Виктории Чуровой из Ухты.
Среди юношей первенствовал Виктор Соколов из Сыктывдинского района. Сыктывкарцы Артемий Шевченко и Станислав Михеев заняли второе и третье места соответственно.
13 января эстафету примут лыжники старшей возрастной группы (17-18 лет), которые будут соревноваться в спринте свободным стилем.
Данные спортивные мероприятия, направленные на популяризацию спорта и повышение спортивного мастерства, соответствуют целям государственной программы "Спорт России".
