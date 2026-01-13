У детей с этими именами нет ангелов-хранителей с рождения: вырастают самыми несчастными и вот почему

Фото из архива "ПроГорода"

Имя на Руси – не просто звук, а код судьбы. Представьте, как наши предки выбирали имена для новорожденных – это был не просто выбор, а настоящее таинство, обряд, формирующий личность и жизненный путь. Имя воспринималось как оберег, ключ к энергии вселенной, способный привлечь удачу или навлечь беду. За столетия сложилась целая система суеверий и традиций, определяющих, каким именем наречь дитя. Почему на Руси не давали детям имена родителей? Представьте трепетное отношение прабабушек и прадедушек к выбору имени. Точно никаких случайных решений! Строжайшее правило – никакого совпадения с именами живых родителей. Считалось, что ребенок, носящий имя отца или матери, лишается личного ангела-хранителя. Судьба словно раздваивается, и ни у одного из носителей имени не хватает сил противостоять жизненным испытаниям. Иваны Ивановичи, конечно, встречались, но это, скорее, исключение из правил. Это как двум медведям делить одну берлогу.

Имена умерших родственников – табу. Верили, что вместе с именем ребенок перенимает судьбу покойного, а это чревато болезнями, неудачами и ранней смертью. Словно ребенку передают старую сломанную игрушку.