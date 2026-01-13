Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

У детей с этими именами нет ангелов-хранителей с рождения: вырастают самыми несчастными и вот почему

У детей с этими именами нет ангелов-хранителей с рождения: вырастают самыми несчастными и вот почемуФото из архива "ПроГорода"

Имя на Руси – не просто звук, а код судьбы. Представьте, как наши предки выбирали имена для новорожденных – это был не просто выбор, а настоящее таинство, обряд, формирующий личность и жизненный путь. Имя воспринималось как оберег, ключ к энергии вселенной, способный привлечь удачу или навлечь беду. За столетия сложилась целая система суеверий и традиций, определяющих, каким именем наречь дитя.

Почему на Руси не давали детям имена родителей? Представьте трепетное отношение прабабушек и прадедушек к выбору имени. Точно никаких случайных решений! Строжайшее правило – никакого совпадения с именами живых родителей. Считалось, что ребенок, носящий имя отца или матери, лишается личного ангела-хранителя. Судьба словно раздваивается, и ни у одного из носителей имени не хватает сил противостоять жизненным испытаниям. Иваны Ивановичи, конечно, встречались, но это, скорее, исключение из правил. Это как двум медведям делить одну берлогу.

Имена умерших родственников – табу. Верили, что вместе с именем ребенок перенимает судьбу покойного, а это чревато болезнями, неудачами и ранней смертью. Словно ребенку передают старую сломанную игрушку.

Исключением были герои, павшие в бою за родную землю. Имя такого воина становилось оберегом, защитой от напастей. Ребенок, как богатырь, рос сильным и бесстрашным – словно обретал силу предка.

Влияние даты рождения. День недели рождения накладывал отпечаток на характер и судьбу. Рожденным в понедельник (день Луны) давали имена, связанные с таинственностью и интуицией, как Мелания. Во вторник (день Марса) – имена силы и храбрости, как Ярослав. Среда (день Меркурия) благоприятствовала умным и ловким – Добрыня. Четверг (день Юпитера) – великодушным и справедливым – Владимир. Пятница (день Венеры) – приносящим любовь и гармонию – Людмила.

Выбор имени был сложным ритуалом, требующим мудрости и знаний. Учитывалось всё: от времени года до расположения звёзд, чтобы имя стало надежным компасом, указывающим верный путь. Это как проектирование дома, где каждая деталь важна для прочности и комфорта.

Изучение традиций выбора имени позволяет понять мировоззрение предков, их веру в силу слова и связь человека с миром. Это помогает по-новому взглянуть на собственное имя и оценить глубину культурного наследия.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+