1 января санавиация Коми в тяжелом состоянии экстренно транспортировала ребенка из Воркуты в Сыктывкар
- 09:45 13 января
- Инесса Богатая
В период новогодних каникул, с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, санавиация региона совершила 18 вылетов для оказания экстренной медицинской помощи. По информации Территориального Центра медицины катастроф, всего эвакуировано 27 пациентов, нуждающихся в оперативной транспортировке в медицинские учреждения.
Среди эвакуированных – четверо несовершеннолетних. Так, 1 января из Воркуты в Сыктывкар доставлен ребенок с менингоэнцефалитом. В данный момент состояние маленького пациента улучшилось, и он переведен из реанимационного отделения, передает "Комиинформ".
Кроме того, медицинская помощь потребовалась новорожденным и беременной женщине, состояние которых оценивалось как стабильное. Санавиация также обеспечила транспортировку пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт и инсульт.
Всего за период праздников в единый диспетчерский центр ТЦМК РК поступило свыше 20 тысяч обращений – 20 178 звонков от жителей республики.