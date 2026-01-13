1 января санавиация Коми в тяжелом состоянии экстренно транспортировала ребенка из Воркуты в Сыктывкар

В период новогодних каникул, с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, санавиация региона совершила 18 вылетов для оказания экстренной медицинской помощи. По информации Территориального Центра медицины катастроф, всего эвакуировано 27 пациентов, нуждающихся в оперативной транспортировке в медицинские учреждения.

Среди эвакуированных – четверо несовершеннолетних. Так, 1 января из Воркуты в Сыктывкар доставлен ребенок с менингоэнцефалитом. В данный момент состояние маленького пациента улучшилось, и он переведен из реанимационного отделения, передает "Комиинформ".