Найден преступник, совершивший убийство в Сыктывкаре почти четверть века назад

Как рассказали нашему изданию в Следственном Управлении СКР по Республике Коми, речь идет о криминальной истории, произошедшей в столице нашего региона в 2003 году. На месте преступления было найдено тело с шестью ножевыми ранениями. Кто лишил жизни мужчину – по горячим следам выяснить тогда, к сожалению, не удалось.

Мужчина, лишивший жизни человека в Сыктывкаре почти четверть века назад, признан виновным. Как следователи регионального СУ СКР смогли распутать преступление, попавшее в категорию «глухарей», и почему это удалось сделать только в настоящее время, выяснила корреспондент «Про Города».

Вместе с тем, группа силовиков при осмотре локации тщательно изъяла все те предметы, которые могли пригодиться для поиска преступника. В том числе, главную улику – нож со следами крови.

Ее пятна также были обработаны на стене квартиры и двери. Позже, когда прошло время, а вычислить преступника все никак не удавалось, следователи все же бережно хранили все вещественные доказательства. И не напрасно.

В современную эпоху с развитием цифровых технологий представителям силовых структур становится легче работать. Особенно благодаря такой науке, как андрология. Как показала практика, кровь как бы запечатывает в себе запах того, с кем произошел контакт. Причем навсегда. Знал бы в начале нулевых тот самый душегуб об этом, возможно, подумал бы – стоит ли идти на такой грех…

Недавно его удалось поймать за счет того, что у подозреваемого (как на него вышли – нам не рассказали, чтобы не обнажать секретные методы оперативно-розыскной деятельности стражей порядка) совпал запах с тем, который сохранился на пятнах крови убитого. Четвероногий помощник силовиков – служебная собака – указала именно на конкретного мужчину.

Ожидаемо при задержании он попытался уйти в «несознанку»: мол, ничего не совершал и ни к чему плохому не причастен. Однако следователи грамотно смоделировали картину преступления, точно восстановив события того рокового дня. Так что в итоге вина совершившего злодеяние была доказана, и в ходе рассмотрения уголовного дела в суде мужчина признан виновным. Впрочем, посадить его за решетку не удалось в силу прекращения судопроизводства – таково следствие корректировки законодательной базы, отличающейся в нашей стране в разные эпохи.

Впрочем, следователи резонно удовлетворены проделанной титанической и при этом ювелирной в плане мастерства работой, поскольку главное свершилось: преступник пойман и признан таковым. А доживать свой век ему придется пусть и на свободе, но явно с гнетущей совестью. Да и вера человечества в «высший суд» на том свете позволяет сделать вывод о неминуемой каре, пусть уже и на уровне кармы.

Галина СЕРГЕЕВА