Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Найден преступник, совершивший убийство в Сыктывкаре почти четверть века назад

Найден преступник, совершивший убийство в Сыктывкаре почти четверть века назадФото "Про Город"

Мужчина, лишивший жизни человека в Сыктывкаре почти четверть века назад, признан виновным. Как следователи регионального СУ СКР смогли распутать преступление, попавшее в категорию «глухарей», и почему это удалось сделать только в настоящее время, выяснила корреспондент «Про Города».

Как рассказали нашему изданию в Следственном Управлении СКР по Республике Коми, речь идет о криминальной истории, произошедшей в столице нашего региона в 2003 году. На месте преступления было найдено тело с шестью ножевыми ранениями. Кто лишил жизни мужчину – по горячим следам выяснить тогда, к сожалению, не удалось. 

Вместе с тем, группа силовиков при осмотре локации тщательно изъяла все те предметы, которые могли пригодиться для поиска преступника. В том числе, главную улику – нож со следами крови. 

Ее пятна также были обработаны на стене квартиры и двери. Позже, когда прошло время, а вычислить преступника все никак не удавалось, следователи все же бережно хранили все вещественные доказательства. И не напрасно.

В современную эпоху с развитием цифровых технологий представителям силовых структур становится легче работать. Особенно благодаря такой науке, как андрология. Как показала практика, кровь как бы запечатывает в себе запах того, с кем произошел контакт. Причем навсегда. Знал бы в начале нулевых тот самый душегуб об этом, возможно, подумал бы – стоит ли идти на такой грех…

Недавно его удалось поймать за счет того, что у подозреваемого (как на него вышли – нам не рассказали, чтобы не обнажать секретные методы оперативно-розыскной деятельности стражей порядка) совпал запах с тем, который сохранился на пятнах крови убитого. Четвероногий помощник силовиков – служебная собака – указала именно на конкретного мужчину.

Ожидаемо при задержании он попытался уйти в «несознанку»: мол, ничего не совершал и ни к чему плохому не причастен. Однако следователи грамотно смоделировали картину преступления, точно восстановив события того рокового дня. Так что в итоге вина совершившего злодеяние была доказана, и в ходе рассмотрения уголовного дела в суде мужчина признан виновным. Впрочем, посадить его за решетку не удалось в силу прекращения судопроизводства – таково следствие корректировки законодательной базы, отличающейся в нашей стране в разные эпохи.

Впрочем, следователи резонно удовлетворены проделанной титанической и при этом ювелирной в плане мастерства работой, поскольку главное свершилось: преступник пойман и признан таковым. А доживать свой век ему придется пусть и на свободе, но явно с гнетущей совестью. Да и вера человечества в «высший суд» на том свете позволяет сделать вывод о неминуемой каре, пусть уже и на уровне кармы.

Галина СЕРГЕЕВА

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+