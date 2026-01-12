Логотип новостного портала Прогород
Санавиация Коми эвакуировала 27 пациентов за новогодние праздники

Санавиация Коми эвакуировала 27 пациентов за новогодние праздники Фото "Про Город"

С 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года единый диспетчерский центр ТЦМК региона зафиксировал 20 178 входящих вызовов. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу Территориального центра медицины катастроф.

Операторам скорой помощи передали 11 026 обращений, а в службу неотложной помощи – 806. В более чем восьми тысячах случаев выезд бригады не потребовался.

Санитарная авиация ТЦМК за время праздников совершила 18 вылетов, эвакуировав и оказав помощь 27 пациентам, включая четырех несовершеннолетних. Наземным транспортом были эвакуированы 111 человек.

Наибольшее число обращений в скорую помощь зарегистрировано в Сыктывкаре – 9463 звонка. Медицинские бригады выезжали на вызовы 4373 раза, в том числе к детям – в 698 случаях. Значительная часть вызовов – 73, 8% – классифицированы как неотложные, без прямой угрозы жизни.

В Ухте за праздничный период зафиксировано 2380 обращений в отделение скорой помощи. Бригады выезжали на место происшествия 1298 раз, из них 219 – к детям. Доля экстренных вызовов составила 28%, а неотложных – 72%.

По информации ТЦМК РК, основная часть неотложных вызовов была связана с ОРВИ, скачками артериального давления и последствиями злоупотребления алкоголем.

Напоним, ранее сообщалось, что в Коми в 2025 году прививку от бешенства сделали медведю, еноту и обезьянам.

