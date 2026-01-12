Санавиация Коми эвакуировала 27 пациентов за новогодние праздники

С 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года единый диспетчерский центр ТЦМК региона зафиксировал 20 178 входящих вызовов. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу Территориального центра медицины катастроф.

Операторам скорой помощи передали 11 026 обращений, а в службу неотложной помощи – 806. В более чем восьми тысячах случаев выезд бригады не потребовался.