Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

9 лет за кассой в "Магните": эти продукты я никогда не беру и вам не советую — честный рассказ сотрудника

9 лет за кассой в "Магните": эти продукты я никогда не беру и вам не советую — честный рассказ сотрудникаФото из архива "ПроГорода"

Секреты экономии и качества от бывшего кассира "Магнита" Натальи. Проработав 9 лет за кассой, Наталья раскрывает закулисные хитрости, помогающие совершать выгодные и безопасные покупки. Её советы помогут выбирать только качественные продукты и экономить до 30%.

Пять продуктов, от которых стоит отказаться.

  1. Кулинария и готовые блюда. Риск: переработка вчерашних остатков. Альтернатива: домашняя готовка или заводские полуфабрикаты. Представьте, вместо свежего салата вам предлагают "конструктор" из вчерашних ингредиентов.
  2. Развесной фарш. Риск: использование мяса на грани срока годности с маскировкой запаха специями. Альтернатива: фабричный фарш в вакуумной упаковке с четким составом и датой. Это как игра в рулетку – никогда не знаешь, что попадется.
  3. Готовые нарезки колбасы и сыра. Риск: нарезка нераспроданных остатков. Альтернатива: покупка цельного продукта и самостоятельная нарезка – экономнее и свежее. Это как покупать яблоко целиком вместо огрызка.
  4. Салаты и молочная продукция со "свежими" этикетками. Трюк: перекладывание просрочки в новую тару с актуальной датой. Проверка: следы переклеивания, сравнение дат на упаковке и ценнике. Будьте бдительны, как детектив, раскрывающий обман.
  5. Уцененные товары без проверки. Риск: просроченные продукты под видом товаров с подходящим сроком годности. Правило: обязательный осмотр упаковки и проверка даты изготовления. Прежде чем соблазниться низкой ценой, убедитесь, что товар не "с сюрпризом".

Пять способов ощутимой экономии.

  1. Вечерний шопинг. Время: за час-два до закрытия магазина. Выгода: уценка на хлеб, готовые блюда и молочные продукты до 50%. Условие: планировать употребление в тот же или на следующий день. Это как охота за сокровищами, но с дедлайном.
  2. Программы лояльности. Скачать приложение магазина, завести карту. Выгода: персональные акции, накопительные баллы, промокоды – скидка до 15%. Это как получать бонусы за любимую игру.
  3. Изучение еженедельных каталогов. Важно: скидки в каталогах обычно реальные. Совет: планировать покупки, ориентируясь на акционные позиции. Это как составлять стратегию для выгодного похода в магазин.
  4. Внимание к нижним полкам. На уровне глаз размещают дорогие товары. На нижних полках – бюджетные аналоги, часто того же качества. Это как искать жемчужину на дне морском.
  5. Выбор с дальних рядов. На передний план выставляют товары с истекающим сроком годности. Берите упаковки из глубины стеллажа – они, как правило, свежее. Словно выбираете самое свежее яблоко в корзине.

Золотые правила каждого похода в магазин.

  • Проверка целостности упаковки: вздутые крышки и поврежденная вакуумная упаковка – признаки порчи.
  • Чтение состава: короткий список ингредиентов и минимум "Е-шек" – признак качественного продукта.
  • Сравнение цен за килограмм/литр: помогает выявить более выгодные предложения.
  • Не покупать на голодный желудок: повышенный риск спонтанных и ненужных покупок.
  • Составление списка и следование ему: защита от импульсивных трат.
  • Ваша внимательность – главный инструмент экономии и гарантия качества.

Эти простые правила превратят ваш поход в магазин в увлекательную игру, где главный приз – сэкономленные деньги и уверенность в качестве продуктов.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+