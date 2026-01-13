Новогодняя сказка на Стефановской площади продолжит радовать жителей Сыктывкара до 1 февраля
- 09:55 13 января
- Инесса Богатая
Экспозиция, ставшая эпицентром праздничного настроения, не закрылась после окончания каникул. Тысячи горожан и гостей столицы Коми ежедневно посещали главную елку города, чтобы насладиться атмосферой праздника и сделать яркие фотографии.
В ответ на многочисленные просьбы, администрация города продлила показ светомузыкальных представлений "Легенды Севера", "Детское" и "Новогоднее". Разнообразная программа, включающая музыкальные сеты и дискотеки, будет радовать посетителей как в будни, так и в выходные дни.
Власти республики подчеркивают важность создания комфортной и светлой среды в условиях долгой северной зимы. Коми активно участвует в федеральном проекте, направленном на модернизацию светоцветового оформления городов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре новогодняя иллюминация будет радовать горожан до середины февраля.