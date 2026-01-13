В Коми 13 января придут аномальные морозы до -38 градусов

В Ухте установится переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью термометры зафиксируют до -30…-32°C, днем прогнозируется -28…-30°C. Ветер будет слабым, переменного направления.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы опустится до -22…-24°C, днем столбик термометра покажет -19…-21°C. Ветер будет восточный, умеренный.

В Печоре, как и в Ухте, ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Ночная температура составит -34…-36°C, дневная -26…-28°C. Ветер будет слабый, переменчивый.

В Воркуте также прогнозируется переменная облачность, без осадков, но с возможной мглой. Ночью температура воздуха опустится до -36…-38°C, днем ожидается -31…-33°C. Ветер слабый, переменного направления.

В Усинске, Инте, Усть-Цильме, Вуктыле и Троицко-Печорске 13 января ожидается схожая погодная картина: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные температуры в этих населенных пунктах составят от -30°C до -38°C, дневные – от -26°C до -33°C. Ветер прогнозируется слабый, переменного направления.

Наиболее мягкая погода ожидается в Объячево: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит -16…-18°C, днем -14…-16°C. Ветер восточный, умеренный.