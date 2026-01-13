Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми 13 января придут аномальные морозы до -38 градусов

В Коми 13 января придут аномальные морозы до -38 градусов Фото "Про Город"

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы опустится до -22…-24°C, днем столбик термометра покажет -19…-21°C. Ветер будет восточный, умеренный.

В Ухте установится переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью термометры зафиксируют до -30…-32°C, днем прогнозируется -28…-30°C. Ветер будет слабым, переменного направления.

В Печоре, как и в Ухте, ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Ночная температура составит -34…-36°C, дневная -26…-28°C. Ветер будет слабый, переменчивый.

В Воркуте также прогнозируется переменная облачность, без осадков, но с возможной мглой. Ночью температура воздуха опустится до -36…-38°C, днем ожидается -31…-33°C. Ветер слабый, переменного направления.

В Усинске, Инте, Усть-Цильме, Вуктыле и Троицко-Печорске 13 января ожидается схожая погодная картина: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные температуры в этих населенных пунктах составят от -30°C до -38°C, дневные – от -26°C до -33°C. Ветер прогнозируется слабый, переменного направления.

Наиболее мягкая погода ожидается в Объячево: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит -16…-18°C, днем -14…-16°C. Ветер восточный, умеренный.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+