5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсем

5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсемФото из архива "ПроГорода"

В эпоху, когда навигатор строит маршрут в любую точку земного шара, в России по-прежнему существуют города-крепости, отрезанные от "большой земли" не водной стихией, а километрами бездорожья, вечной мерзлотой, горными хребтами или просто исполинскими расстояниями. Добраться сюда на личном авто напрямую невозможно, что придает им флер загадочности и превращает поездку в настоящее приключение, начинающееся с выбора "билета в один конец": самолет, поезд или паром.

  1. Петропавловск-Камчатский: где властвуют вулканы и океан

Это, пожалуй, квинтэссенция абсолютной "колесной" недоступности. Камчатский полуостров не имеет ни одной автомобильной связи с материком. Путь сюда пролегает только по воздуху или по морю.

  • Как попасть: Регулярные авиарейсы из Москвы, Хабаровска, Владивостока — самый надежный способ. Морской путь — экзотический и долгий вариант для искушенных.
  • Что ждет исследователя: Город, живущий в тени величественных вулканов Корякской и Авачинской сопок. Это врата в мир дикой природы: к Долине гейзеров, кальдере вулкана Узон, к местам нереста лосося и лежбищам сивучей. Здесь стартуют все камчатские экспедиции, а ощущение, что ты на краю земли, не покидает ни на минуту.
  1. Норильск: индустриальный гигант во власти мерзлоты

Крупнейший в мире город за Северным полярным кругом — уникальная "планета". Норильск построен на вечной мерзлоте, и автодорог, соединяющих его с материком, не существует.

  • Как попасть: Авиаперелет — основной и самый надежный способ. Летом возможен речной круиз по Енисею на пассажирском теплоходе из Красноярска до Дудинки, а оттуда — на автобусе.
  • Что вас удивит: Суровый климат, уникальная архитектура "сталинского ампира" в полярном исполнении, а также впечатляющий промышленный ландшафт, одновременно отталкивающий и завораживающий. Этот город — калейдоскоп контрастов, где полярная ночь сменяется незакатным солнцем, а сплоченное местное сообщество создает теплую атмосферу посреди арктического холода.
  1. Магадан: город на излете Колымской трассы

Магадан — случай особый. Формально до него дотягивается легендарная федеральная трасса Р-504 "Колыма". Однако преодоление этих ~2000 км от Якутска — задача не для рядового туриста, а для подготовленных энтузиастов на "заряженном" внедорожнике. Дорога полна испытаний: грунтовые участки, броды, "стиральная доска". Для большинства Магадан остается "воздушными вратами" Колымы.

  • Как попасть: Оптимально — самолетом. По трассе "Колыма" — только на внедорожнике в составе опытной группы в летний сезон.
  • Что вас пленит: Город с трагической историей, окруженный невероятной красоты природой: Охотское море, сопки, тайга. Это место памяти и человеческой стойкости, отправная точка для знакомства с Колымским краем, рыбалки на лосося, а также ощущение, что вы находитесь в одной из самых удаленных частей страны.
  1. Южно-Сахалинск: островная столица

Столица самого большого российского острова Сахалин отделена от материка Татарским проливом. Моста или тоннеля нет, поэтому перевезти сюда свой автомобиль можно исключительно паромом.

  • Как добраться: Самолетом из разных городов России. Либо комбинированный вариант: на автомобиле до Ванино (Хабаровский край), далее — паром до Холмска, и уже оттуда по островным дорогам до Южно-Сахалинска.
  • Что вас поразит: Уникальный сплав российской и японской культур (Южный Сахалин до 1945 года принадлежал Японии), горнолыжный комплекс "Горный воздух", раскинувшийся прямо в городе, живописная природа с вулканами, водопадами и лежбищами тюленей. Это мир, живущий в гармонии с океаном.
  1. Воркута: заполярный город вне досягаемости дорог

Воркута связана с "большой землей" стальной магистралью (железной дорогой), но не асфальтом. Постоянной автомобильной дороги сюда нет из-за сложных условий Арктики: болот, вечной мерзлоты, свирепого климата.

  • Как попасть: Поездом (путешествие из Москвы занимает около двух суток) или самолетом. Зимой ненадолго открывается автозимник – временная "ледовая" трасса", проезд по которой сопряжен с риском и требует специальной подготовки.
  • Что вас удивит: Самый восточный город Европы, столица российской Арктики, памятник эпохе грандиозных строек. Здесь можно увидеть типичную советскую архитектуру в экстремальных условиях, ощутить силу духа северян, а также отправиться в тундру, чтобы познакомиться с культурой оленеводов-ненцев.

Почему стоит рискнуть и отправиться в подобное путешествие?

Эти города — не "открыточные" туристические маршруты. Они — вызов и награда для настоящего исследователя. Трудности пути отсеивают случайных людей, делая впечатления бесценными. Здесь можно увидеть другую Россию — стойкую, суровую, удивительно красивую и по-настоящему гостеприимную для тех, кто решился сюда добраться. Они напоминают, что на планете еще остались места, куда нельзя просто "доехать", — туда можно только добраться, и в этом есть особая романтика.

