5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсем

В эпоху, когда навигатор строит маршрут в любую точку земного шара, в России по-прежнему существуют города-крепости, отрезанные от "большой земли" не водной стихией, а километрами бездорожья, вечной мерзлотой, горными хребтами или просто исполинскими расстояниями. Добраться сюда на личном авто напрямую невозможно, что придает им флер загадочности и превращает поездку в настоящее приключение, начинающееся с выбора "билета в один конец": самолет, поезд или паром.

Петропавловск-Камчатский: где властвуют вулканы и океан

Это, пожалуй, квинтэссенция абсолютной "колесной" недоступности. Камчатский полуостров не имеет ни одной автомобильной связи с материком. Путь сюда пролегает только по воздуху или по морю.