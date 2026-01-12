В Коми за новогодние праздники потерялись четыре человека
- 20:30 12 января
- Инесса Богатая
"СПАС-КОМИ" не прекращала работу в праздничные дни. Специалисты искали потерявшихся в разных уголках республики. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ведомство.
В новогоднюю ночь в усинском поселке Парма спасатели, полицейские и медики искали женщину, заблудившуюся на дачах. Сигнал о пропаже поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Усинска в четыре утра 1 января. Общими усилиями женщину обнаружили около шести утра в удовлетворительном состоянии и передали врачам.
В поселке Выльгорт, в СНТ "Снегири-2", развернулась операция по поиску подростка, угнавшего снегоход у отца. К счастью, спасателей отозвали по пути – юного водителя нашли, правда, уже без транспортного средства.
11 января сотрудники "СПАС-КОМИ" искали женщину, потерявшуюся в лесу под Сыктывкаром, недалеко от поселка Верхняя Максаковка, в районе реки Сысола. Помощь в поисках оказали местные жители, которые и обнаружили пострадавшую.
В Троицко-Печорске 6 и 7 января велись поиски пожилого мужчины с проблемами памяти. Спасатели прочесывали лесные массивы вдоль дорог и тропинок, но, к сожалению, поиски оказались безрезультатными. Родственники обратились за помощью к дачникам через газету "Заря Припечорья", попросив обратить внимание на 64-летнего мужчину, пропавшего 5 января, он был одет в черную куртку, черную шапку, темно-зеленые спортивные штаны и галоши.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми за год спасли более 300 пострадавших.