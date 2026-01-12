В Коми за новогодние праздники потерялись четыре человека

"СПАС-КОМИ" не прекращала работу в праздничные дни. Специалисты искали потерявшихся в разных уголках республики. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ведомство.

В новогоднюю ночь в усинском поселке Парма спасатели, полицейские и медики искали женщину, заблудившуюся на дачах. Сигнал о пропаже поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Усинска в четыре утра 1 января. Общими усилиями женщину обнаружили около шести утра в удовлетворительном состоянии и передали врачам.