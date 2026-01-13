В Коми проиндексированы страховые пенсии для более чем 250 тысяч жителей
- 11:45 13 января
- Инесса Богатая
Мероприятия прошли 1 января 2026. Сообщается, что произведена индексация страховых пенсий на 7, 6%.
Согласно федеральному законодательству, перерасчет выплат осуществлен для получателей поддержки по старости, инвалидности и потере кормильца. Важно отметить, что индексация проведена автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.
Нововведение затронуло как неработающих, так и работающих пенсионеров. Помимо этого, с наступлением нового года увеличен размер фиксированной выплаты до 9584, 69 руб., ранее составлявший 8907, 70 руб. Также выросла стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) – теперь она составляет 156, 76 рубля, тогда как ранее была 145, 69 рубля. Данные изменения позволят улучшить материальное положение пенсионеров в регионе.
