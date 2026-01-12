Новости региона
Обалдела от завоза в "Светофоре": зимние сапоги за 772 р, ковры по 876 и удобрения за 62 р - рассказываю про все товары и цены
Продукты
23:35
12 января
Дмитрий Паскар
Фото из архива "ПроГорода"
...
Популярное
В Сыктывкаре впервые стартовал проект "Народный учитель — 2025"
Куда сходить в Сыктывкаре: топ баров, кафе и ресторанов города
5 советов подготовки к экзаменам: как сдать ЕГЭ и ОГЭ на высший балл
Все для вашего здоровья: полезный путеводитель по медицинским учреждениям Сыктывкара
Топ мест в Кирове, которые сыктывкарцам лучше не посещать на Новый год
Год Красной Огненной Лошади: как привлечь удачу в 2026-ом
Жителям Коми напомнили о том, что передавать показания приборов учета необходимо ежемесячно с 18 по 25 число
18 декабря 2025
От волшебных сказок до экшена: что посмотреть сыктывкарцам на новогодних каникулах
Пластический хирург или косметолог: кто победит в битве за молодость
Где найти локацию для бизнеса в Сыктывкаре?
Кто те люди, которые покупают машины OMODA и что они на самом деле думают о своем приобретении?
"7 лет отпахал в Секонд-Хенде": откуда берется такая дешевая одежда и мой список - что никогда не буду здесь покупать - рассказ из зала
6 января
В Сыктывкаре распахнула свои двери лыжная база "Йиркап"
21 декабря 2025
1 ложка на губку — и кухонные шкафчики приобретают первозданный вид: от липкого жира, пятен и подтеков не осталось и следа
2 января
Масштабный ремонт на Малышева: в воскресенье часть Сыктывкара останется без тепла и горячей воды
20 декабря 2025
В Сыктывкаре премии получат меньше половины работников
20 декабря 2025
На главной площади Сыктывкара замечены лесные хищники
23 декабря 2025
В преддверии Нового года фельдшер из отдаленного поселка Коми получила в подарок благоустроенный дом
19 декабря 2025
Светомузыкальные шоу, концерты и дискотеки заполнят новогодние каникулы в Сыктывкаре
28 декабря 2025
Жителям Коми рассказали, как не нарваться на пени по декабрьским счетам за ЖКУ
20 декабря 2025
Последние новости
5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки
04:03
Парковка не спасёт: инспекторы ГАИ начали останавливать водителей во дворах, чтобы оштрафовать – закон не поможет и вот почему
03:07
Стирка не нужна: как почистить засаленный пуховик за 10 минут - показываю два рабочих способа
02:00
5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсем
01:30
На железнодорожных путях в Республике Коми в 2025 году произошло две аварии
01:00
В Норвегии так делают уже 10 лет, а мы еще мучаемся: как сделать пол теплым без отопления - работает даже в январские морозы
00:00
Вчера
Санавиация Коми эвакуировала 27 пациентов за новогодние праздники
Вчера
В Коми в 2025 году прививку от бешенства сделали медведю, еноту и обезьянам
Вчера
Региональный фонд развития промышленности Коми профинансировал проекты на 2 миллиарда рублей
Вчера
В Коми за новогодние праздники потерялись четыре человека
Вчера
Люди засмеют: в этом слове нет буквы «З», но каждый второй ее упорно вставляет - как писать грамотно и почему все ошибаются
Вчера
"Ластик" от морщин за 5 рублей: увядающая кожа омолаживается и тонизируется – уколы красоты не понадобятся
Вчера
29% работающих сыктывкарцев надеются на карьерный рост в 2026 году
Вчера
Не чай, не кофе, не какао: ученые назвали идеальный утренний напиток — улучшает состояние кожи и чистит кишечник
Вчера
Вместо надоевшей петунии — обязательно: посадите этот многолетник — цветы яркие, аромат на всю округу. Украшение дачи и сада
Вчера
В Коми за год спасли более 300 пострадавших
Вчера
Как быстро усилить сигнал Wi-Fi без покупки нового роутера
Вчера
«Я туда не вернусь»: подруга 3 месяца проработала в Пятерочке, рассказала, почему оттуда люди бегут как с тонущего корабля
Вчера
Аферисты "очистили" сбережения жителей Коми под видом сотрудников ФСБ и Центробанка
Вчера
«Дело не только в зарплате»: рабочие массово увольняются с заводов - честный отзыв о жизни у станка
Вчера
В Коми более 6500 беременных женщин получили выплаты на питание
Вчера
Обалденные конфеты за копейки: в "Магните" нашли вкуснейший клад — и состав натуральный
Вчера
В Эжвинском районе Сыктывкара коммунальщики вернули жильцам деньги, сэкономленные на ремонте
Вчера
Кладу щепотку в воду — и опрыскиваю спатифиллум: белоснежным покрывалом цветов покрыт весь год — эффект просто "вау"
Вчера
Как правильно хранить колбасу в холодильнике - об этом обязана знать каждая хозяйка
Вчера
В Коми расследуют покушение на полицейского: Бастрыкин взял дело под контроль
Вчера
Имя со смыслом «благородная», которое звучит на всех языках: почему его выбирают для девочек по всему миру
Вчера
В Коми за три года в инфраструктуру сел инвестировали более миллиарда рублей
Вчера
Самый недооцененный город Золотого Кольца: стоит побывать каждому
Вчера
Театралам Сыктывкара покажет спектакли труппа из соседнего региона
Вчера
Берем 1 фрукт из холодильника и натираем им подмышки - мощный блок от пота
Вчера
В Коми за год самозанятых стало больше на 29%
Вчера
Любую рыбу чищу руками, без ножа и кипятка: кухня всегда остается чистой - рабочий метод из Испании
Вчера
Не минвата и не опилки: вот чем утепляют потолок в бане деревенские гении - лучше любых современных материалов
Вчера