В Коми пьяный юноша без прав устроил ночную погоню от патруля ГИБДД
- 14:30 13 января
- Инесса Богатая
Во время патрулирования территории Усть-Цилемского района, сотрудники ДПС заметили автомобиль "Форд Фокус", водитель которого проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться, создавая опасную ситуацию на дороге.
Пресс-служба МВД по Республике Коми сообщила, что после включения проблесковых маячков и сирены полицейские начали преследование, однако водитель продолжал двигаться в сторону автодороги "Ираель–Ижма–Усть-Цильма".
Для принудительной остановки транспортного средства приняли решение о применении табельного оружия. После предупреждения через громкоговоритель, инспектор произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам.
В деревне Гарево нарушителя поймали. Как передает МВД региона, за рулем "Форда" находился 21-летний местный житель. Отмечается, что у него никогда не было прав.
Также выяснилось, что мужчина был пьян. В отношении задержанного составлено четыре административных протокола.
