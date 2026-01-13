В Коми пьяный юноша без прав устроил ночную погоню от патруля ГИБДД

Скриншот из видео МВД по Коми

Во время патрулирования территории Усть-Цилемского района, сотрудники ДПС заметили автомобиль "Форд Фокус", водитель которого проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться, создавая опасную ситуацию на дороге.

Пресс-служба МВД по Республике Коми сообщила, что после включения проблесковых маячков и сирены полицейские начали преследование, однако водитель продолжал двигаться в сторону автодороги "Ираель–Ижма–Усть-Цильма".