В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов

Тенденция к выбору шоколада без пальмового масла становится все более заметной, однако его присутствие в составе – вопрос, не имеющий прямой связи с ценой продукта. Ориентироваться исключительно на стоимость в данном случае неэффективно.

Миф первый: "Дешевый шоколад непременно содержит пальмовое масло". Несмотря на то, что пальмовое масло часто используется в бюджетном сегменте для уменьшения себестоимости, ряд производителей недорогого шоколада обходится без этого ингредиента. Существуют примеры, когда доступный шоколад оказывается свободным от пальмового масла.

Миф второй: "В дорогом шоколаде пальмового масла быть не может". К сожалению, даже премиальные бренды иногда прибегают к использованию пальмового масла, причем не всегда указывают его конкретный тип. Надпись "растительный жир" может скрывать как полезные масла, так и нежелательное пальмовое.

Как определить наличие пальмового масла в составе:

Главное правило – внимательное изучение состава продукта. Пальмовое масло может быть указано под разными названиями: непосредственно "пальмовое масло", "пальмоядровое масло", обобщенное "растительный жир" (требуется уточнение его типа), "гидрогенизированные растительные жиры" (также необходима расшифровка). Например, внутри одной линейки, такой как Alpen Gold, обычный шоколад может не содержать пальмового масла, в то время как в шоколадных плитках с начинками оно вполне вероятно присутствует.

Список брендов шоколада, не использующих пальмовое масло (данные непостоянны, необходима проверка состава):

"Красный Октябрь" (отдельные виды)

"Аленка" (классический вариант)

"Россия – щедрая душа" (шоколад "Золотая марка")

"Ritter Sport" (большинство позиций)

"Merci"

"Toblerone"

"Delicadore"

"Самокат" (собственная торговая марка)

"Спартак" (производство Беларусь)

"Коммунарка" (горький шоколад)

Доверять стереотипам о цене – не лучшая стратегия. Самый надежный способ сделать осознанный выбор – внимательно изучить состав, указанный на упаковке. Только так можно убедиться в отсутствии пальмового масла и приобрести шоколад, который полностью соответствует ожиданиям и предпочтениям.

Ранее мы писали, что Тамара Глоба назвала главного везунчика второй половины декабря 2025 года и Как продлить жизнь домашнему коту вдвое.

Читайте также: