Встречаем осень: 5 отличных портретов коми красавиц из Instagram

Осень в этом году началась внезапно. Не успел начаться сентябрь, как полили холодные дожди. Но наших северных девушек это не расстраивает, и они продолжают радовать нас своей красотой. Встречайте свежую подборку из рубрики #pg_beauty.

Хотите тоже попасть в следующую подборку? Ставьте хэштег #pg_beauty под своим свежим фото в Instagram.Так вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. Самые интересные фото по мнению редакции попадут в подборку.

@vtorova.beautymaster

@ulanovasvetlana

@micha_nyvka

@natatalalaa

@emiliakozhevina