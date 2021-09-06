Встречаем осень: 5 отличных портретов коми красавиц из Instagram

Смотрим нашу еженедельную подборку из рубрики #pg_beauty
Встречаем осень: 5 отличных портретов коми красавиц из Instagram06 сентября 2021
Фото @natatalalaa
Осень в этом году началась внезапно. Не успел начаться сентябрь, как полили холодные дожди. Но наших северных девушек это не расстраивает, и они продолжают радовать нас своей красотой. Встречайте свежую подборку из рубрики #pg_beauty.
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06 сентября 2021, 15:15
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