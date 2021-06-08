В сыктывкарском парке появится новый газон

В микрорайоне «Строитель» появится новый газон. Об этом сообщает «Комиинформ».

Управление ЖКХ администрации Сыктывкара подало заявку на озеленение парка в мкр.Строитель. Начальная цена контракта составляет 2,6 млн рублей, которые предусмотрены в бюджете Сыктывкара.

Подрядные организации могут подать заявки на участие в электронном аукционе до 17 июня 2021 года. После проведения комиссия объявит победителя конкурса, который должен будет разбить газон, а затем ухаживать за ним во время летнего сезона, до 30 сентября 2021 года.

В техническом задании указано, что взявшаяся за работу организация должна очищать газон от мусора, внести 1 тыс. литров нового грунта, вручную подготовить почву для партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли.

Также для поддержания растительности подрядчик должен будет внести в почву удобрения и уплотнить грунт, а также поливать газоны три раза за сезон при жаркой и засушливой погоде.