«Трон для Путина» или избирательный участок: сыктывкарцам предложили сделать из пня арт-объект02 июня 2021
Фото администрация Сыктывкара
По словам активиста, в городе около 400 таких пней
В Сыктывкаре предложили сделать из пня на Интернациональной арт-объект. Не все жители столицы сочли это здравым решением.
Во время того, как мэр Сыктывкара проверяла то, как сделали ремонт дорог на Интернациональной, она предложила сделать из огромного пня возле дома №54 арт-объект. Это инициативу поддержало и «Дорожное хозяйство», которое выставило у себя в группе «ВКонтакте» опрос, в котором организация попросила проголосовать жителей города и рассказать, что они бы хотели увидеть на месте сруба. Предложения поступали самые разные:
- «Резная голова старца»;
- «Избирательный участок»;
- «Место порки революционеров»;
- «Стул»;
- «Кресло»;
- «Медведь с пирожками»;
- «Трон для Путина»;
В свою очередь на лектории «Городских проектов», который прошел 30 мая, один из активистов рассказал, что в 2018 года мэрия закупила специальную машину для выкорчевывания пней. Несмотря на это, по его словам, в городе около 400 таких обрубков.
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02 июня 2021, 17:20
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