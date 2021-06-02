В Сыктывкаре предложили сделать из пня на Интернациональной арт-объект. Не все жители столицы сочли это здравым решением.

Во время того, как мэр Сыктывкара проверяла то, как сделали ремонт дорог на Интернациональной, она предложила сделать из огромного пня возле дома №54 арт-объект. Это инициативу поддержало и «Дорожное хозяйство», которое выставило у себя в группе «ВКонтакте» опрос, в котором организация попросила проголосовать жителей города и рассказать, что они бы хотели увидеть на месте сруба. Предложения поступали самые разные:

«Резная голова старца»;

«Избирательный участок»;

«Место порки революционеров»;

«Стул»;

«Кресло»;

«Медведь с пирожками»;

«Трон для Путина»;

В свою очередь на лектории «Городских проектов», который прошел 30 мая, один из активистов рассказал, что в 2018 года мэрия закупила специальную машину для выкорчевывания пней. Несмотря на это, по его словам, в городе около 400 таких обрубков.

А вы хотите, чтобы из пня сделали арт-объект? Пишите в комментариях!

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