Семь вакансий с хорошей зарплатой для сыктывкарцев без опыта работы

Семь вакансий с хорошей зарплатой для сыктывкарцев без опыта работы19 мая 2021
Фото vogazeta.ru
Есть предложения удаленной работы и как временный вариант на лето
Совсем скоро у студентов начнутся каникулы. И это отличная возможность не только отдохнуть, но и подзаработать. А кто-то закончит вуз и начнет искать постоянную работу. Собрали для вас семь интересных вакансий с хорошей зарплатой, где не требуется опыт.
Помощник специалиста по недвижимости - от 50 000 рублей на руки
В крупное агентство недвижимости федеральной сети требуется сотрудник.
В обязанности входит: анализ рынка недвижимости, поиск объектов недвижимости через агрегаторы, соцсети и другие сервисы, подбор объектов под потребности клиента в CRM системе компании, ведение базы объектов и клиентов, привлечение новых клиентов, организация просмотров и показов объектов недвижимости, организация сделок с недвижимостью в интересах клиентов.
Полная занятость, опыт работы не требуется.
Кандидат должен обладать активной жизненной позицией, быть нацеленным на результат, обучаемым, организованным, ответственным.
Компания предлагает:
- Полное обучение: наставничество, лекционные занятия, тренинги, практикумы, интерактивное обучение через внутренний учебный портал компании
- Возможность работать во внутренней системе компании даже с мобильного телефона, оборудованное рабочее место, удобный и комфортный офис в центре города.
Менеджер по продажам - от 50 000 рублей на руки
Ремонтно-строительная компания, которая специализируется на ремонте помещений, в связи с расширением штата ищет сотрудника. Полная занятость, можно без опыта работы.
Обязанности следующие:
- Работа с клиентами компании (поиск клиентов и расширение клиентской базы не требуется);
- Встреча с клиентами на их территории;
- Консультирование клиентов по услугам компании;
- Составление заявки;
- Отчет перед руководителем.
Требования к соискателям: грамотная речь, ответственное отношение к работе, умение лаконично излагать свое мнение, пунктуальность, желание зарабатывать и развиваться.
Условия:
- Обучение за счет компании (повышение квалификации, развитие личных и профессиональных качеств, обучение на тренингах);
- Заработная плата: оклад + % + бонусы;
- Перспективы карьерного и профессионального роста.
Оператор call-центра - от 45 000 до 55 000 рублей на руки
Необходимо работать с входящими заявками и общаться с клиентами компании. Опыт работы не требуется, работа удаленная, возможно временное оформление, подработка сменами по 4-6 часов или по вечерам.
Требование к кандидату одно - желание работать и зарабатывать.
Условия:
- Гибкий график
- Работа на дому
- Стабильные выплаты на карту
- Обучение
- Бонусы и премии.
Продавец-консультант - от 36 000 до 57 000 рублей до вычета налогов
Один из крупнейших мобильных операторов приглашает на работу продавцов-консультантов, в том числе и на лето. Можно без опыта работы.
Обязанности следующие: открывать людям мир цифровых новинок, выявлять потребности абонентов, консультировать и рассказывать о новых услугах, подключать их.
Условия работы:
- Официальное трудоустройство с первого дня, ДМС, белая заработная плата, на которую вы влияете напрямую;
- Лучшим продавцам – увеличение оклада на 30%;
- Гибкий график работы, обеспечивающий входящий поток клиентов и выполнение плана продаж, который можно отслеживать онлайн.
Требования к сотруднику просты: желание работать, развиваться в продажах и зарабатывать.
Вы можете выбрать удобный по расположению к вам офис, стать начальником офиса продаж менее, чем за полгода, получить специальные условия на продукты экосистемы компании, включая ипотеку.
После завершения летнего сезоны вы можете продолжить работу в компании, развиваться и расти по карьерной лестнице.
Продавец-консультант в ювелирный салон - от 40 000 рублей до вычета налогов
В связи с открытием новых розничного магазина известного ювелирного бренда в одном из крупных ТЦ Сыктывкара компания приглашает на работу продавцов-консультантов. Полная занятость, опыт работы в активных продажах не требуется, но если он у вас есть - компания его приветствует.
Условия работы:
- Полностью белая заработная плата 52 000–78 000 рублей выплачивается два раза в месяц. Лучшие продавцы получают свыше 100 000 рублей!
- Комфортные условия: отсутствие штрафов, официальное трудоустройство с первого рабочего дня, полностью оплачиваемая стажировка, отпуск и больничные.
- Быстрый карьерный рост: уже через 2 месяца вы сможете стать старшим продавцом, а ещё через 4 – директором магазина!
- Сменный график: смены до 12 часов, график зависит от сезонности и трафика магазина.
- Никакой лишней работы: вам не придется носить тяжелые коробки или делать то, что не относится к прямым обязанностям.
- Постоянное развитие: вы будете получать ценный опыт и новые знания с помощью бесплатных программ внутреннего обучения.
- А еще получите возможность покупать продукцию бренда по спеццене и скидки в компаниях-партнерах.
Специалист по дистанционной продаже банковских продуктов - от 40 000 рублей до вычета налогов
В крупный онлайн-банк требуется оператор по продаже банковских продуктов. Удаленная работа по 5-6 часов в день из любой точки.
Обязанности: продавать банковские продукты по телефону (предлагать потенциальным клиентам оформить кредитную или дебетовую карту).
Особенности вакансии:
- Можно без опыта, компания научит всему необходимому.
- Не нужно искать клиентов, база для работы есть.
- Удаленный формат работы - понадобится компьютер или ноутбук, хороший интернет и наушники с микрофоном.
- Собеседование можно пройти по телефону.
Условия работы:
- Занятость от 30 часов в неделю с 10 до 22 по московскому времени.
- Вознаграждение сдельное, зависит от количества оформленных заявок. Выплаты 2 раза в месяц. Оформление по гражданско-правовому договору.
- Корпоративные условия по картам банка, скидки и акции от партнеров компании.
Начинающий специалист в салон связи - от 37 000 рублей до вычета налогов
Можно без опыта работы в продажах, но он приветствуется, полная занятость.
В обязанности входит:
- Помогать клиентам в выборе лучших технических новинок
- Продавать аксессуары и услуги компании
- Подключать к операторам связи и интернет-провайдерам
- Участвовать в выполнении командных задач на торговой точке.
Условия:
- Официальная зарплата и оформление по ТК РФ
- Неограниченная премия по результатам работы
- Гибкий график работы
- Корпоративное обучение за счет компании
- Оплачиваемая стажировка
- Возможность быстрого карьерного роста
- Активная и насыщенная корпоративная жизнь
Требования к кандидату:
- Грамотная речь и позитивное отношение к людям
- Интерес к гаджетам, продажам и общением
- Готовность учиться и развиваться вместе с компанией.
Комментарии 0