Семь вакансий с хорошей зарплатой для сыктывкарцев без опыта работы

Совсем скоро у студентов начнутся каникулы. И это отличная возможность не только отдохнуть, но и подзаработать. А кто-то закончит вуз и начнет искать постоянную работу. Собрали для вас семь интересных вакансий с хорошей зарплатой, где не требуется опыт.



Помощник специалиста по недвижимости - от 50 000 рублей на руки

В крупное агентство недвижимости федеральной сети требуется сотрудник.

В обязанности входит: анализ рынка недвижимости, поиск объектов недвижимости через агрегаторы, соцсети и другие сервисы, подбор объектов под потребности клиента в CRM системе компании, ведение базы объектов и клиентов, привлечение новых клиентов, организация просмотров и показов объектов недвижимости, организация сделок с недвижимостью в интересах клиентов.

Полная занятость, опыт работы не требуется.

Кандидат должен обладать активной жизненной позицией, быть нацеленным на результат, обучаемым, организованным, ответственным.



Компания предлагает:

Полное обучение: наставничество, лекционные занятия, тренинги, практикумы, интерактивное обучение через внутренний учебный портал компании

Возможность работать во внутренней системе компании даже с мобильного телефона, оборудованное рабочее место, удобный и комфортный офис в центре города.



Менеджер по продажам - от 50 000 рублей на руки

Ремонтно-строительная компания, которая специализируется на ремонте помещений, в связи с расширением штата ищет сотрудника. Полная занятость, можно без опыта работы.



Обязанности следующие:

Работа с клиентами компании (поиск клиентов и расширение клиентской базы не требуется);

Встреча с клиентами на их территории;

Консультирование клиентов по услугам компании;

Составление заявки;

Отчет перед руководителем.

Требования к соискателям: грамотная речь, ответственное отношение к работе, умение лаконично излагать свое мнение, пунктуальность, желание зарабатывать и развиваться.

Условия:

Обучение за счет компании (повышение квалификации, развитие личных и профессиональных качеств, обучение на тренингах);

Заработная плата: оклад + % + бонусы;

Перспективы карьерного и профессионального роста.



Оператор call-центра - от 45 000 до 55 000 рублей на руки

Необходимо работать с входящими заявками и общаться с клиентами компании. Опыт работы не требуется, работа удаленная, возможно временное оформление, подработка сменами по 4-6 часов или по вечерам.

Требование к кандидату одно - желание работать и зарабатывать.

Условия:

Гибкий график

Работа на дому

Стабильные выплаты на карту

Обучение

Бонусы и премии.



Продавец-консультант - от 36 000 до 57 000 рублей до вычета налогов

Один из крупнейших мобильных операторов приглашает на работу продавцов-консультантов, в том числе и на лето. Можно без опыта работы.

Обязанности следующие: открывать людям мир цифровых новинок, выявлять потребности абонентов, консультировать и рассказывать о новых услугах, подключать их.



Условия работы:

Официальное трудоустройство с первого дня, ДМС, белая заработная плата, на которую вы влияете напрямую;

Лучшим продавцам – увеличение оклада на 30%;

Гибкий график работы, обеспечивающий входящий поток клиентов и выполнение плана продаж, который можно отслеживать онлайн.



Требования к сотруднику просты: желание работать, развиваться в продажах и зарабатывать.

Вы можете выбрать удобный по расположению к вам офис, стать начальником офиса продаж менее, чем за полгода, получить специальные условия на продукты экосистемы компании, включая ипотеку.

После завершения летнего сезоны вы можете продолжить работу в компании, развиваться и расти по карьерной лестнице.



Продавец-консультант в ювелирный салон - от 40 000 рублей до вычета налогов

В связи с открытием новых розничного магазина известного ювелирного бренда в одном из крупных ТЦ Сыктывкара компания приглашает на работу продавцов-консультантов. Полная занятость, опыт работы в активных продажах не требуется, но если он у вас есть - компания его приветствует.

Условия работы:

Полностью белая заработная плата 52 000–78 000 рублей выплачивается два раза в месяц. Лучшие продавцы получают свыше 100 000 рублей!

Комфортные условия: отсутствие штрафов, официальное трудоустройство с первого рабочего дня, полностью оплачиваемая стажировка, отпуск и больничные.

Быстрый карьерный рост: уже через 2 месяца вы сможете стать старшим продавцом, а ещё через 4 – директором магазина!

Сменный график: смены до 12 часов, график зависит от сезонности и трафика магазина.

Никакой лишней работы: вам не придется носить тяжелые коробки или делать то, что не относится к прямым обязанностям.

Постоянное развитие: вы будете получать ценный опыт и новые знания с помощью бесплатных программ внутреннего обучения.

А еще получите возможность покупать продукцию бренда по спеццене и скидки в компаниях-партнерах.



Специалист по дистанционной продаже банковских продуктов - от 40 000 рублей до вычета налогов

В крупный онлайн-банк требуется оператор по продаже банковских продуктов. Удаленная работа по 5-6 часов в день из любой точки.

Обязанности: продавать банковские продукты по телефону (предлагать потенциальным клиентам оформить кредитную или дебетовую карту).

Особенности вакансии:

Можно без опыта, компания научит всему необходимому.

Не нужно искать клиентов, база для работы есть.

Удаленный формат работы - понадобится компьютер или ноутбук, хороший интернет и наушники с микрофоном.

Собеседование можно пройти по телефону.

Условия работы:

Занятость от 30 часов в неделю с 10 до 22 по московскому времени.

Вознаграждение сдельное, зависит от количества оформленных заявок. Выплаты 2 раза в месяц. Оформление по гражданско-правовому договору.

Корпоративные условия по картам банка, скидки и акции от партнеров компании.



Начинающий специалист в салон связи - от 37 000 рублей до вычета налогов

Можно без опыта работы в продажах, но он приветствуется, полная занятость.

В обязанности входит:

Помогать клиентам в выборе лучших технических новинок

Продавать аксессуары и услуги компании

Подключать к операторам связи и интернет-провайдерам

Участвовать в выполнении командных задач на торговой точке.

Условия:

Официальная зарплата и оформление по ТК РФ

Неограниченная премия по результатам работы

Гибкий график работы

Корпоративное обучение за счет компании

Оплачиваемая стажировка

Возможность быстрого карьерного роста

Активная и насыщенная корпоративная жизнь

Требования к кандидату: