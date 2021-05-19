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Семь вакансий с хорошей зарплатой для сыктывкарцев без опыта работы

Семь вакансий с хорошей зарплатой для сыктывкарцев без опыта работы

19 мая 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Семь вакансий с хорошей зарплатой для сыктывкарцев без опыта работы Фото vogazeta.ru
Есть предложения удаленной работы и как временный вариант на лето

Совсем скоро у студентов начнутся каникулы. И это отличная возможность не только отдохнуть, но и подзаработать. А кто-то закончит вуз и начнет искать постоянную работу. Собрали для вас семь интересных вакансий с хорошей зарплатой, где не требуется опыт. 
 

Помощник специалиста по недвижимости - от 50 000 рублей на руки

В крупное агентство недвижимости федеральной сети требуется сотрудник. 
В обязанности входит: анализ рынка недвижимости, поиск объектов недвижимости через агрегаторы, соцсети и другие сервисы, подбор объектов под потребности клиента в CRM системе компании, ведение базы объектов и клиентов, привлечение новых клиентов, организация просмотров и показов объектов недвижимости, организация сделок с недвижимостью в интересах клиентов.
Полная занятость, опыт работы не требуется. 

Кандидат должен обладать активной жизненной позицией, быть нацеленным на результат, обучаемым, организованным, ответственным. 

Компания предлагает: 

  • Полное обучение: наставничество, лекционные занятия, тренинги, практикумы, интерактивное обучение через внутренний учебный портал компании
  • Возможность работать во внутренней системе компании даже с мобильного телефона, оборудованное рабочее место, удобный и комфортный офис в центре города. 

 
Менеджер по продажам - от 50 000 рублей на руки

Ремонтно-строительная компания, которая специализируется на ремонте помещений, в связи с расширением штата ищет сотрудника. Полная занятость, можно без опыта работы. 

Обязанности следующие:

  • Работа с клиентами компании (поиск клиентов и расширение клиентской базы не требуется);
  • Встреча с клиентами на их территории;
  • Консультирование клиентов по услугам компании;
  • Составление заявки;
  • Отчет перед руководителем.

Требования к соискателям: грамотная речь, ответственное отношение к работе, умение лаконично излагать свое мнение, пунктуальность, желание зарабатывать и развиваться.

Условия:

  • Обучение за счет компании (повышение квалификации, развитие личных и профессиональных качеств, обучение на тренингах);
  • Заработная плата: оклад + % + бонусы;
  • Перспективы карьерного и профессионального роста.


Оператор call-центра - от 45 000 до 55 000 рублей на руки

Необходимо работать с входящими заявками и общаться с клиентами компании. Опыт работы не требуется, работа удаленная, возможно временное оформление, подработка сменами по 4-6 часов или по вечерам.

Требование к кандидату одно - желание работать и зарабатывать.

Условия:

  • Гибкий график
  • Работа на дому
  • Стабильные выплаты на карту
  • Обучение
  • Бонусы и премии.


Продавец-консультант - от 36 000 до 57 000 рублей до вычета налогов

Один из крупнейших мобильных операторов приглашает на работу продавцов-консультантов, в том числе и на лето. Можно без опыта работы.

Обязанности следующие: открывать людям мир цифровых новинок, выявлять потребности абонентов, консультировать и рассказывать о новых услугах, подключать их. 


Условия работы:

  • Официальное трудоустройство с первого дня, ДМС, белая заработная плата, на которую вы влияете напрямую;
  • Лучшим продавцам – увеличение оклада на 30%;
  • Гибкий график работы, обеспечивающий входящий поток клиентов и выполнение плана продаж, который можно отслеживать онлайн.


Требования к сотруднику просты: желание работать, развиваться в продажах и зарабатывать. 
Вы можете выбрать удобный по расположению к вам офис, стать начальником офиса продаж менее, чем за полгода, получить специальные условия на продукты экосистемы компании, включая ипотеку.
После завершения летнего сезоны вы можете продолжить работу в компании, развиваться и расти по карьерной лестнице.


Продавец-консультант в ювелирный салон - от 40 000 рублей до вычета налогов

В связи с открытием новых розничного магазина известного ювелирного бренда в одном из крупных ТЦ Сыктывкара компания приглашает на работу продавцов-консультантов. Полная занятость, опыт работы в активных продажах не требуется, но если он у вас есть - компания его приветствует.

Условия работы: 

  • Полностью белая заработная плата 52 000–78 000 рублей выплачивается два раза в месяц. Лучшие продавцы получают свыше 100 000 рублей! 
  • Комфортные условия: отсутствие штрафов, официальное трудоустройство с первого рабочего дня, полностью оплачиваемая стажировка, отпуск и больничные.
  • Быстрый карьерный рост: уже через 2 месяца вы сможете стать старшим продавцом, а ещё через 4 – директором магазина!
  • Сменный график: смены до 12 часов, график зависит от сезонности и трафика магазина.
  • Никакой лишней работы: вам не придется носить тяжелые коробки или делать то, что не относится к прямым обязанностям.
  • Постоянное развитие: вы будете получать ценный опыт и новые знания с помощью бесплатных программ внутреннего обучения.
  • А еще получите возможность покупать продукцию бренда по спеццене и скидки в компаниях-партнерах.

 
Специалист по дистанционной продаже банковских продуктов - от 40 000 рублей до вычета налогов

В крупный онлайн-банк требуется оператор по продаже банковских продуктов. Удаленная работа по 5-6 часов в день из любой точки. 

Обязанности: продавать банковские продукты по телефону (предлагать потенциальным клиентам оформить кредитную или дебетовую карту).

Особенности вакансии: 

  • Можно без опыта, компания научит всему необходимому.
  • Не нужно искать клиентов, база для работы есть.
  • Удаленный формат работы - понадобится компьютер или ноутбук, хороший интернет и наушники с микрофоном.
  • Собеседование можно пройти по телефону.

Условия работы: 

  • Занятость от 30 часов в неделю с 10 до 22 по московскому времени.
  • Вознаграждение сдельное, зависит от количества оформленных заявок. Выплаты 2 раза в месяц. Оформление по гражданско-правовому договору.
  • Корпоративные условия по картам банка, скидки и акции от партнеров компании.


Начинающий специалист в салон связи - от 37 000 рублей до вычета налогов

Можно без опыта работы в продажах, но он приветствуется, полная занятость. 

В обязанности входит: 

  • Помогать клиентам в выборе лучших технических новинок
  • Продавать аксессуары и услуги компании
  • Подключать к операторам связи и интернет-провайдерам
  • Участвовать в выполнении командных задач на торговой точке. 

Условия: 

  • Официальная зарплата и оформление по ТК РФ
  • Неограниченная премия по результатам работы
  • Гибкий график работы
  • Корпоративное обучение за счет компании
  • Оплачиваемая стажировка
  • Возможность быстрого карьерного роста
  • Активная и насыщенная корпоративная жизнь

Требования к кандидату:

  • Грамотная речь и позитивное отношение к людям
  • Интерес к гаджетам, продажам и общением
  • Готовность учиться и развиваться вместе с компанией.
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Зарплата Работа

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