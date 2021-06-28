Появились подробности обысков в доме сыктывкарского правозащитника Эрнеста Мезака

На днях в предполагаемых местах проживания известного сыктывкарского правозащитника Эрнеста Мезака прошли обыски по делу об оскорблении судьи Ирины Мишариной. Порталу PG11.ru удалось узнать, как обстоят дела на сегодня.



26 июня в 7.00 утра к правозащитнику пришли домой с обыском. У Эрнеста и его родственников изъяли пять ноутбуков, три рабочих и несколько сломанных смартфонов, арендованный модем-роутер "Ростелекома".



По версии следствия, правозащитник оскорбил судью Ирину Мишарину, которая в конце марта оштрафовала Эрнеста Мезака на 10 тысяч рублей за участие в митинге на Театральной площади в защиту Алексея Навального.



В апреле, по версии следствия, реагируя на наложенный штраф Эрнест Мезак опубликовал на своих страницах в Инстаграме и «ВКонтакте» сообщения, в котором назвал суд «городским шапито», а судью изобразил в виде клоуна.



Дело возбудили в пятницу 25 июня и сразу же дали разрешение на обыск.



Источник сообщает, что правозащитника вызвали 1 июля в Следственный комитет на допрос в качестве подозреваемого.



Напомним, что правозащитник Эрнест Мезак добился отмены нескольких постанавлений судьи Ирины Мишариной: трех с полным оправданием по итогам одиночных пикетов летом 2020 года и двух по итогам зимних протестов с направлением дел манифестантов на новое рассмотрение.



Руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков поддержал преследуемого правозащитника в своем телеграм-канале, написав, что ему будет оказана юридическая помощь.



Сам Эрнест Мещак прокомментировал дело на своей странице в Фейсбуке: "Никакой личной неприязни ни к кому конкретно из судей Сыктывкарского городского суда я не испытываю. Кто-то из них – это судья на тридцать процентов от идеала, кто-то – всего на пять... Но никто из них при рассмотрении дел участников и организаторов мирных протестных акций в принципе не осуществляет правосудие. То есть, не выполняет роль судьи даже на 3 процента. Поэтому и посты, якобы мной написанные, как мне кажется, были про людей, осознано попирающих международно-признанные права человек и конституционные основы гибнущей российской демократии".



Напомним, что Эрнест Мерзавка известен, прежде всего, как юрист, эффективно работающий в Европейском Суде по правам человека. Например, в 2019 году он выиграл там дело Григория Каблиса, доказав необоснованность запрета любых публичных мероприятий на Стефановской площади Сыктывкара. Как отметил Павел Чиков, сейчас Мезак ведет в Страсбурге около 200 дел.

В 2012 году Эрнест Мезак был награждён престижной превозащиной премией Московской Хельсинкской группы в номинации «За защиту прав человека в судах».



Свой пост в Фейсбуке он озаглавил цитатой из листовки участников молодежной группы «Белая Роза» (все они были казнены по решению одного из главных судов нацисткой Германии), адресованной сторонника Гитлера в Мюнхен: «Мы не молчим, мы - ваша нечистая совесть».